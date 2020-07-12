Извинись и уйди: в Раде призвали Зеленского к отставке

Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку – с таким заявлением обратилась к главе государства партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Открытое письмо опубликовал информационно-аналитический портал NewsOne.

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Как указали в партии, Зеленский и его команда не выполнили главное требование украинского народа – установить мир в Донбассе. ОПЗЖ обвинили главу государства в недоговороспособности и продолжении политики предыдущего украинского лидера – Петра Порошенко.

При этом политики напомнили, что главным выборным лозунгом Зеленского был: «Мир — за год».

«Теперь переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения. Первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смириться», — указывается в сообщении.

На Украине уже фактически началась подготовка к осенним местным выборам. Помимо этого украинские журналисты и политологи вовсю обсуждают возможность реванша Петра Порошенко.

Стартом предвыборной кампании партии экс-президента «Европейская солидарность» и одновременно поводом для разговоров о его попытке вернуть власть стало назначение известного антироссийскими высказываниями бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова на должность главы штаба Порошенко.

30 июня были опубликованы результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Исследование показало, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют 41% опрошенных, а не доверяют — 51%.

При этом в команде президента Украины, если и переживают о перспективах участия Порошенко на местных выборах и его потенциальных планах на переворот, то виду не подают. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью «Стране.Ua» заявил, что не видит предпосылок для подобного сценария.

«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович [Арсен Аваков], он член команды и министр», — заявил он.

В начале нынешнего месяца украинский парламентарий Вадим Рабинович раскритиковал своих коллег из партии «Слуга народа» и обвинил их в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал «112 Украина».

«Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета [Галина Третьякова] заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать.

Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», — заявил он.

Таким образом Рабинович ответил на слова депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

Кроме того, Украине может грозить банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Смолий занимал свою должность с марта 2018 года. 1 июля он написал заявление об уходе с поста и подал его Зеленскому. Свое решение он объяснил «систематическим политическим давлением» на банк. В пятницу, 3 июля, Верховная рада по предложению Зеленского приняла это заявление.

Газета отмечает, что он ушел в отставку «в период продолжающейся эмиссии государственных облигаций, общий объем которой составляет $1,75 млрд».

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов», — пишут немецкие журналисты.

Что же касается Донбасса, то Киев постоянно делает заявления о том, что на переговорах по урегулированию конфликта достигается прогресс, хотя на самом деле никаких подвижек в этом деле пока нет – пояснил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, заявления украинских властей о том, что в августе возможно проведение нового саммита лидеров «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — совершенно не соответствуют действительности, передает ТАСС.

«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное», — сказал российский делегат.

Он пояснил, что следующий саммит будет проведен только после выполнения всех условий декабрьской встречи, а пока ни один из принятых тогда пунктов не выполняется.

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда.

Но поскольку в соответствии с минскими соглашениями Россия — один из участников контактной группы, мы и в этих условиях будем делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи наших границ», — подчеркнул представитель Кремля.