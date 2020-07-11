«Не выглядеть придурками»: Путин описал диалоги с партнерами

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва — рассказал глава государства Владимир Путин.

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В ходе интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент РФ пояснил, что иное поведение выглядело бы крайне негативно.

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ей размахивают. Да еще и всех поносят разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Путин.

При этом он признал, что противостояние между странами в отстаивании своих экономических интересов будет продолжаться, и России приходится участвовать в нем.

Тактичность российской власти в беседах с международными партнерами Путин подчеркнул и в недавней истории с вывешиванием флагов ЛГБТ на посольствах США и Великобритании в Москве.

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная — в России не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств», — пояснил глава российского государства.

Касательно же международной практики уважительного диалога, стоит напомнить, что в конце прошлого месяца стало известно: президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно «третировал и унижал» лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.

Как утверждают источники телеканала CNN среди бывших и действующих американских официальных лиц и других стран, глава Белого дома особенно жестко нападал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

В ходе засекреченных переговоров с главой немецкого кабмина, по словам источников, Трамп называл Меркель «глупой» и говорил, что она якобы находится под влиянием России. Речи президента США были «почти садистскими», отмечает телеканал.

«Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — добавил один из источников.

Эту модель поведения Трамп якобы использовал в разговорах с Мэй, пока она возглавляла британское правительство. В частности, президент США называл ее «бесхребетной дурой» из-за ее подхода к реализации Brexit и решению иммиграционных проблем.

Если Меркель при этом стойко переносила нападки Трампа, то Мэй становилась «взволнованной и нервной» во время бесед с американским лидером. Источники CNN указывают, что президент США явно пытался запугать британского премьера, однако с какой целью — точно сказать нельзя.

Впрочем, доставалось от Трампа не только лидерам Германии и Великобритании, но и главе Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Канады Джастину Трюдо и его австралийскому коллеге Скотту Моррисону.

Из этой тройки больше всего внимания источники телеканала уделяют беседам президента США со своим французским коллегой, который сам инициировал большую часть разговоров.

В то же время жесткость президента США с ключевыми союзниками никак не отражалась на переговорах с лидерами других стран. В особенности CNN делает акцент на разговорах Трампа с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечают источники телеканала, они часто «переигрывали» своего коллегу, что заставило ряд американских чиновников посчитать президента США угрозой для национальной безопасности страны.

В частности, Трамп якобы не готовился к телефонным переговорам с Путиным и обычно пытался произвести на своего коллегу хорошее впечатление, правда, за счет критики бывших президентов США.

«В своих разговорах с Путиным президент говорил, в основном, о себе, часто в чрезмерных, самоуничижительных выражениях: рекламируя свой «беспрецедентный» успех в построении экономики США; утверждая насмешливым языком, насколько он умнее и «сильнее», чем «слабоумные» и «слабаки», которые были до него», — говорит один из источников.

В целом, определенная зацикленность Трампа на самом себе и своих собственных интересах прослеживается в беседах со всеми мировыми лидерами, подчеркивает CNN: о своем богатстве и успехе он рассказывал даже лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, опять-таки подкрепляя эти слова критикой своих предшественников.