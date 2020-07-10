Кризис в Болгарии: президент возглавил протест

В четверг на улицы Софии вышли сотни людей, чтобы выразить свой протест против деятельности правительства. Их возглавил президент страны Румен Радев, у которого в последнюю неделю завязалась серьезная перепалка с исполнительной властью.

Реклама

Причиной протеста стало недовольство населения экономической ситуацией в стране, а также регулярными коррупционными скандалами. Призывы президента Радева, приравнявшего главу правительства Бойко Борисова к члену мафии, только обострили протест.

«Болгарская мафия добилась невозможного и объединила честных людей против нее, — скандировал Радев, явно удовлетворенный тем, что на протест собрались представители самых разных политических взглядов. — Все мы должны изгнать мафию из исполнительной власти, изгнать мафию из прокуратуры, которая используется олигархами самым безжалостным образом в качестве своего щита и для политических репрессий».

Заявления главы государства предсказуемо вызвали критику со стороны осужденных им ведомств.

Главный прокурор страны Иван Гешев обвинил президента в «беспрецедентном давлении» на правоохранительные органы. Обвинения были крайне похожи на те, что выдвигал днем ранее глава государства: «Вчера Радев сказал, что болгарская прокуратура — мафия. Таким образом Радев стал союзником олигархов и политиков, которые ограбили болгарский народ».

Отношения социалиста Румена Радева с правительством ориентирующегося на Европу правоцентриста Бойко Борисова никогда не были хорошими. Однако начало острой стадии конфликта было положено в нынешний вторник достаточно абсурдной по своей сути ситуацией.

Флаг на пляже

Во вторник, 7 июля глава антикоррупционной партии «Да, Болгария» Христо Иванов отправился на пляж в парке Росенец на западном побережье Черного моря, чтобы установить там национальный болгарский флаг.

Казалось бы абсолютно безобидные действия в болгарском политическом контексте оказались серьезной провокацией.

Дело в том, что территория, которую Иванов выбрал для выражения своих патриотических чувств, хотя де-юре и является общественной, де-факто принадлежит Ахмеду Догану — политическому тяжеловесу Болгарии, ранее возглавлявшему турецкую этническую партию.

Когда Иванов прибыл на место, его тут же скрутили бритоголовые охранники в солнечных очках. Его просьбы представиться к «анонимным джентельменам» не увенчались успехом, и даже прибытие полиции не решило проблему: полицейские с охранниками спорить не стали, хотя Иванов документально доказывал, что пляж является общественным. Все это было заснято на камеру.

Иванов прекрасно понимал, что он делает. Доган по-прежнему считается одним из ключевых закулисных авторитетов в болгарской политике. Через свою партию он тесно связан с самым известным членом парламента страны, медиамагнатом Деляном Пеевский.

«Репортеры без границ» описывают Пеевского как «воплощение» сговора между болгарскими олигархами и политиками.

Иванов, будучи бывшим министром юстиции, также недалек от этого мнения. Он утверждает, что Пеевский «находится в центре ядовитого круга, который отравляет правовую систему страны». Свою поездку на «частный пляж» он позже объяснил намерением показать, что олигархи находятся выше закона и для защиты своих интересов используют сотрудников службы государственной безопасности, которыми оказались скрутившие Иванова мужчины.

Их идентифицировал не кто иной, как президент Румен Радев. А после — обратился в прокуратуру, чтобы та проверила прибрежные объекты Догана и установила, почему охраной службы госбезопасности пользуются не имеющие на это право люди.

Прокуратура против

Дальше события развивались стремительно. Главный прокурор Гешев заявил, что его ведомство не собирается «втягиваться в мелкие политические игры», и отказался выполнять просьбу главы государства.

В тот же день прокуратура задержала двух советников Радева, обвинив их в злоупотреблении влиянием и раскрытии гостайны.

Параллельно в кабинетах задержанных советника президента по вопросам безопасности и обороны Ильи Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова прошли обыски. Также прокуратура устроила облаву в зданиях министерства внутренних дел и других органов президентской администрации.

Президент не сомневается: эти задержания стали ответом на его критику в адрес прокуратуры. Главу государства поддержала Болгарская социалистическая партия. «Против президента Радева ведется война с первого дня его избрания, — сообщили в пресс-службе организации. — Управляющее большинство до сегодняшнего дня не приемлет, что может существовать институт, который по-другому мыслит, имеет другие ценности, борется за другие вещи».

Заявления прокуратуры выглядят еще жестче. Гешев потребовал от президента рассказать, знал ли он преступной деятельности своих советников. А также пригрозил возможным преследованием уже в отношении главы государства:

«Единственный недосягаемый человек в Болгарии — именно президент. Мы подождем решения конституционного суда о его иммунитете. Мы готовы подождать и окончания его мандата. Радев уронил престиж всего государства, утверждая, что прокуратура — это мафия».