Удар по отношениям: МИД ответил на иск против России по MH17

Москва пока не получила уведомление от Европейского суда по правам человека о подаче Нидерландами жалобы на Россию из-за крушения лайнера Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, атакованного 17 июля 2014 года в районе города Шахтерск Донецкой области.

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При этом, как указывается в сообщении Министерства юстиции РФ, Москва не имеет отношения к этой трагедии. Минюст также пообещал, что российская сторона будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

«Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека», — отмечается в комментарии.

В МИД России, со своей стороны, подчеркнули, что Москва трактует происходящее как удар по российско-нидерландским отношениям.

«Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования», — говорится в коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

Днем 10 июля стало известно о том, что правительство Нидерландов решило подать на Россию жалобу в ЕСПЧ «за ее роль в уничтожении рейса MH17».

«Достижение справедливости для 298 жертв трагедии рейса MH17 является и останется высшим приоритетом правительства. Передавая дело в ЕСПЧ, мы приближаемся к этой цели», — сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Двумя днями ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который якобы является внештатным сотрудником Главного управления Генштаба Минобороны России (более известного под прежней аббревиатурой — ГРУ).

На официальном сайте СБУ также обнародованы записи телефонных разговоров задержанного, как утверждается, с россиянами, объявленными в розыск по делу о катастрофе MH-17: в этих беседах упоминаются фамилии высокопоставленных чиновников РФ.

В СБУ утверждают, что на записях представлены разговоры подозреваемого с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, также якобы связанными с ГРУ. Им Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием, предъявила обвинения в причастности к катастрофе.

Также в опубликованных ведомством записях разговоров, по сведениям СБУ, упоминаются фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова.

В конце прошлого месяца в окружном суде Гааги по этому делу прокуратура представила запись телефонных переговоров, согласно которой с места происшествия производился запуск ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», который был доставлен сюда якобы из России и принадлежит 53-й курской зенитной ракетной бригаде.

Еще двумя обвиняемыми по делу являются россияне Игорь Гиркин и Олег Пулатов.

Согласно опубликованным материалам, после запуска ракеты Харченко и Дубинский предположили, что сбили украинский военный самолет. Кроме того, Дубинский звонил Пулатову, чтобы узнать о запуске ракеты.

«Бук» сбил «Су-шку», — ответил Пулатов.

Нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что активные усилия России по препятствованию расследованию, а также вооруженный конфликт в зоне крушения и риски для местных свидетелей сделали следствие сложным.

Прокуратура утверждает, что никаких других самолетов, кроме МН17, в небе над Донбассом 17 июля 2014 года не было, а в теле погибших пассажиров были найдены фрагменты ракеты «Бука».

Президент России Владимир Путин на совещании в день катастрофы — 17 июля 2014 года — заявил, что «трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, <…> не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несёт ответственность за эту страшную трагедию».