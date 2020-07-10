«Черный день»: греки ответили насилием на закон о протестах

Парламент Греции 9 июля принял законопроект, контролирующий проведение протестов. Инициатива вызвала недовольство граждан, в результате чего на улицы Афин вышли тысячи человек.

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Законопроект был внесен консервативным правительством Греции в попытке отрегулировать акции, которые, по словам политиков, негативно влияют на жизнь общества, нанося вред среднему и малому бизнесу. Инициатива подразумевает проведение любой демонстрации только после подачи организаторами заявки. Если власти посчитают, что мероприятие угрожает общественной безопасности, его проведение будет запрещено. Кроме того, организаторы демонстрации отныне обязаны обеспечивать мирный характер протеста — именно они несут ответственность за ущерб государственной или частной собственности или же нанесение вреда участникам акции. За любые действия протестующих организаторов можно будет привлечь к ответственности.

«Свобода протеста столь же ценна, как и свобода другого человека добраться до больницы, его работы, его дома», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Митсатакис в своем обращении к парламенту в поддержку законопроекта.

Законопроект был одобрено 187 депутатами из 300. Около десяти тысяч протестующих собрались у здания парламента с плакатами и лозунгами: «Руки прочь от демонстраций». Некоторые из участников акции кидали в полицию фальшфейерами и различными предметами. Полицейские ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Шесть полицейских получили травмы. В ходе акции были арестованы девять человек, еще 15 активистов задержаны для допроса, пишет агентство Associated Press.

«Правительство смело считает, что законопроект, вдохновленный хунтой, предусматривает введение новых ограничений для уничтожения основного демократического права, которое наш народ завоевал в результате кровопролитных сражений», — заявил перед голосованием в парламенте член профсоюза Димитрис Караяннис.

Законопроект действительно заменит указ, ограничивающий проведение протестов, который был введен в 1971 году. За четыре года до этого в Греции произошел переворот на волне недовольства властью многих граждан, а также гражданского противостояния между левыми силами и представителями греческой элиты, большинство из которых были членами правительства в изгнании, которое вернулось в страну после падения нацистов.

В результате событий власть захватили военные, носившие черные мундиры — начался режим «черных полковников». Лидером «полковников» был военный герой Георгиос Попадопулос, который после переворота стал премьер-министром Греции. Глава хунты отличался крайне жестким отношением к коммунистам и левым движениям, которые имели большую популярность в стране в то время. Во время путча были арестованы более 10 тыс. человек, многих из них расстреляли.

Законопроект предсказуемо вызвал осуждение в рядах оппозиции. Противники правительства обвиняет власти страны в попытках подавить любую оппозицию перед тем, как Греция столкнется с экономическими последствиями от пандемии.

При этом Афины достаточно неплохо справились с самой вспышкой коронавируса. Всего в стране выявлено 3 622 случая инфицирования. Это один из лучших показателей в Европе, а учитывая ее близость к Италии и привлекательность страны в туристическом плане, можно утверждать, что правительство продемонстрировало успехи в борьбе с распространением инфекции.

Однако если с точки зрения здравоохранения Афины справились, то с точки зрения экономики все будет гораздо хуже, чем в других странах Евросоюза. ВВП Греции на 20% зависит от туризма. И хотя страна уже приступила к возобновлению туристического сезона, потери от карантина и закрытых границ на протяжении нескольких месяцев достаточно ощутимы. Кроме того, осторожное восстановление туризма сейчас не может в полной мере компенсировать уже нанесенный урон — такого же туристического потока в нынешних условиях ожидать не приходится.

Еще в начале мая Еврокомиссия прогнозировала, что Греция может стать наиболее пострадавшей от кризиса страной с сокращением экономики в этом году на 9,7%. И уже через месяц

министр финансов страны Кристос Стайкурас в интервью местным СМИ заявил, что ситуация будет гораздо хуже. Афины ожидают сокращения ВВП на 10-13% — это действительно много даже для страны с отсутствием проблем в экономике, а Греция до сих пор не оправилась от «великой рецессии» конца 2000-х — первой половины 2010-х.

Протесты стали для Афин уже привычными и даже понятными, учитывая тот факт, что страна все еще восстанавливается после прошлого экономического кризиса. Демонстрации периодически проходят в Греции, однако их численность уже не так высока, как десять лет назад.

Однако новый кризис, спровоцированный пандемией, может спровоцировать волну протестов прежнего уровня. И, вероятно, правительство страны уже начинает подготовку к тяжелым временам не только путем создания плана по спасению экономики, но и пытаясь максимально отгородить себя от народного негодования.

Левая партия «Сириза» — основная оппозиционная греческая сила — назвала законопроект, регулирующий проведение протестов, «фашистским». Она и другие оппозиционные партии уверены, что власти страны стремятся заглушить критику в преддверие прогнозируемой глубокой рецессии.

«Сегодня черный день для Греции», — сказал лидер «Сиризы» и бывший премьер-министр Алексис Ципрас.

Осуждения стоит ожидать и от Евросоюза — Брюссель очень тщательно следит за состоянием демократических прав и свобод в странах-членах объединения.

Европейская правозащитная организация Amnesty International уже присоединилась к критике, выразив «серьезную обеспокоенность» принятием нового закона и заявив, что он противоречит международным положениям о правах человека.