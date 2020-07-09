Театр абсурда: Козак осудил тактику Киева по Донбассу

Киев постоянно делает заявления о том, что на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе достигается прогресс, хотя на самом деле никаких подвижек в этом деле пока нет – пояснил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

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По его словам, заявления украинских властей о том, что в августе возможно проведение нового саммита лидеров «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции — совершенно не соответствуют действительности, передает ТАСС.

«Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра — демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное», — сказал российский делегат.

Он пояснил, что следующий саммит будет проведен только после выполнения всех условий декабрьской встречи, а пока ни один из принятых тогда пунктов не выполняется.

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда.

Но поскольку в соответствии с минскими соглашениями Россия — один из участников контактной группы, мы и в этих условиях будем делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи наших границ», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне представители Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приняли участие в очередной видеоконференции трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ). Однако диалог в очередной раз не принес каких-либо существенных результатов.

«Несмотря на все прилагаемые нами и посредником в лице Российской Федерации усилия, к нашему недоумению, не происходит никаких подвижек: украинские делегаты невнятно реагировали на обсуждение и утверждение конкретных мер, а координаторы от ОБСЕ по непонятным нам причинам и вовсе отстранились», — рассказала по итогу конференции глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

На повестке дня стояло обсуждение таких вопросов как особый статус Донбасса, дополнительные меры контроля за прекращением огня, новые участки разведения сил, график противоминных мероприятий, обмен пленными.

И хотя, как отмечает Никонорова, сторонам удалось найти консенсус по отдельным статьям закона об особом статусе Донбасса, ключевой для ДНР и ЛНР вопрос о его имплементации в украинскую конституцию продолжается игнорироваться. Без этого, по словам представителя Донецка, дальнейшая дискуссия лишена смысла.

Причина регулярных провалов заседаний ТКГ тривиальна: стороны по-разному смотрят на лежащие в их основе минские соглашения. Донецк и Луганск стремятся соблюдать соглашения, поскольку их исполнение гарантирует прекращение боевых действий на в целом выгодных для них условиях: широкая автономия в составе Украины и амнистия для всех участников гражданского конфликта.

Для Киева, судя по всему, это неприемлемо.

Как отметил на прошедшей 8 июля пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, «украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договоренности, одобренные Советом Безопасности ООН».

Чтобы понять нежелание украинских властей соблюдать минские соглашения, достаточно посмотреть на время их подписания. Так, первый минский протокол, который впервые провозглашал перемирие, а также требовал от Украины принятия закона об особом статусе «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», был подписан в сентябре 2014 года.

В начале нынешнего месяца в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки». В этих переговорах приняли участие Дмитрий Козак, который представлял российскую сторону, Ян Хеккер — с немецкой стороны, с французской — Эммануэль Бон, с украинской — Андрей Ермак.

Незадолго до начала встречи портал Der Spiegel сообщил, что якобы российская сторона настаивает на том, чтобы Украина к 6 июля представила в контактной группе проект по изменению Конституции, чтобы закрепить в ней особый статус самопровозглашенных республик Донбасса. В требование также якобы входило представление «без дополнительных условий» списка удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц, чтобы впоследствии можно было провести обмен.

При этом Der Spiegel ссылался на неофициальный рабочий документ делегации из России, который якобы поступил в распоряжение редакции.

В ответ на это украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина — независимое государство.

«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — отметил глава государства.