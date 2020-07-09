Снять зависимость от США: почему в ФРГ заговорили о безопасности ЕС

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Европа должна разрабатывать свою собственную внешнюю политику и политику безопасности. По ее мнению, даже в случае победы бывшего вице-президента Джо Байдена на американских президентских выборах, ЕС вряд ли сможет рассчитывать на США так, как это было раньше.

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«Мы не должны забывать, что большая часть американского политического класса разделяет определенные взгляды, к примеру, в отношении Китая или России. Какие-то основные моменты не изменяться, даже если выиграет Джо Байден», — отметила Крамп-Карренбауэр.

С ее точки зрения, последние заявления одного из будущих кандидатов в президенты США ясно дают понять, что экономическое и геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином будет продолжено в любом случае.

«Это неизбежно приведет к вопросу, способны ли США одновременно осуществлять одинаковое присутствие в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, нести подобные расходы, даже с учетом их возможностей», — добавила глава минобороны ФРГ.

Отчасти поэтому Германия во время своего председательства в Совете ЕС усердно работает над созданием возможности для участия третьих стран в европейских военных проектах, подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Речь идет о миссиях в рамках программы постоянного структурного сотрудничества — этот момент важен для будущего взаимодействия Европы с Великобританией и США.

«Важно, чтобы Европа могла действовать вне зависимости от фундаментальной поддержки американской стороны. Укрепила внешнюю и оборонную политику в интересах ЕС, пока США сместили свое внимание в пользу Азии», — резюмировала министр.

Глава минобороны ФРГ намекает на возможную необходимость создания европейской армии, что позволит ЕС действовать без прямой поддержки США в тех или иных регионах. В качестве примера проблемного взаимодействия министр напомнила об относительно безрезультатной совместной кампании по борьбе с терроризмом на севере Африки.

«Заявление Крамп-Карренбауэр говорит о трезвости и прагматичном подходе, который царит в высшем руководстве Германии.

Она подтвердила точку зрения канцлера ФРГ Ангелы Меркель и людей среди ее окружения, которые призывают не надеяться на приход доброго дяди Джо, после которого отношения с США опять станут хорошими», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

В первую очередь это сигнал немецким элитам, потому что в трансатлантических элитах и СМИ преобладает примитивная точка зрения, согласно которой во всем виноват Трамп и, как только он уйдет, ситуация кардинально изменится, отмечает эксперт.

Давление США

Выступление Крамп-Карренбауэр лишь усиливает конфронтацию между Берлином и Вашингтоном. Отношения двух стран находятся не в лучшем состоянии с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Неоднозначные шаги Белого дома, вероятно, все больше разочаровывают Германию, что выливается в необходимость пересмотра политики общения с ключевым союзником Европы.

Политику Трампа в отношении Евросоюза действительно можно назвать жесткой.

Президент США не только запустил тренд на разрушение основных международных соглашений, таких как договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но также с помощью угроз и давления попытался добиться от Европы необходимых ему действий.

Президент США действует в соответствии со своим старым лозунгом «Америка прежде всего», склоняя союзников к более выгодному Вашингтону экономическому сотрудничеству путем введения пошлин или заставляя европейские страны увеличивать расходы на оборону в рамках НАТО, дабы снизить нагрузку для США.

Кроме того, отдельным моментом стоит выделить усилия американской стороны по продаже европейцам своего сжиженного газа, которые выливаются в санкции против российского проекта «Северный поток — 2», более выгодного для Европы с точки зрения цены и логистики.

Претензии Вашингтона по газопроводу и расходам на оборону в большей степени затрагивают как раз Германию.

США открыто критиковали Берлин за нежелание выполнять их требования по двум этим вопросам. В итоге в июне это привело к решению Вашингтона сократить американский военный контингент на немецкой территории, о чем власти ФРГ фактически узнали из СМИ.

К этому стоит добавить и масштабную антикитайскую кампанию, запущенную Вашингтоном в начале года. США активно пытаются склонить европейцев на свою сторону в противодействии КНР, когда Германия, напротив, продвигает крупное инвестиционное соглашение с Пекином.

В совокупности все эти факторы и приводят к тому, что в ФРГ не рассчитывают на серьезные перемены в случае смены власти в США. По мнению Александра Рара,

в Берлине понимают, что при переизбрании Трампа станет еще хуже, однако и с Байденом будет нелегко.

«Дело в том, что США изменили свою точку зрения и поведение по отношению к европейским союзникам, фактически они рассматривает Европу как рынок сбыта – склад, куда можно ставить свое оружие и продавать свой газ. Теперь они во всем будут требовать от европейцев следовать интересам Америки. США больше не хотят оплачивать безопасность Европы, что они делали в течении 75 лет, так как эта миссия закончена. Вероятно, американская сторона трезво осознает, что никакой угрозы со стороны России и Китая нет, хотя в открытую этого и не говорят. Поэтому США будут требовать от европейцев подчинения американской экономической и глобальной политике», — добавил эксперт.

Армия Европы

В таких условиях призыв Крамп-Карренбауэр к укреплению европейской безопасности с осторожным намеком на создание европейской армии можно рассматривать как отказ Германии от подчинения США. В этом плане желание ФРГ совпадает с предложение президента Франции Эммануэля Макрона, который уже не раз говорил о необходимости создания полноценной общеевропейской армии.

Причем высказывая свои идеи, французский лидер ссылался на неуверенность приверженности НАТО со стороны США.

Эта неуверенность Европы в целом последовательно увеличивалась с каждым выходом Вашингтона из ключевых соглашений в сфере безопасности.

Однако на данный момент создание европейской армии выглядит несколько утопичным как минимум из-за отсутствия единого мнения на этот счет внутри самой Европы. К примеру, для восточноевропейских государств поддержка НАТО и США дело решенное: они вместе с Вашингтоном требуют от Старой Европы выделять больше средств на оборону. К тому же, альянс сохраняет свою актуальность и для Германии, а при его сохранении создание европейской армии выглядит несколько лишним.

Второй фактор может быть совсем простым — у ЕС нет средств для реализации подобной идеи.

Тем не менее, у политических и интеллектуальных кругов в Германии и Франции есть понимание, что Запад постепенно раскалывается, из-за чего необходимо отстраивать свою дееспособную Европу, уверен Александр Рар.

«Хоть рассчитывать на создание европейской армии достаточно утопично, Берлин и Париж скорее всего будут делать осторожные шаги в создании каких-то более автономных структур в области безопасности для Европы. Меркель за последние годы сделала несколько осторожных заявлений.

Во-первых, канцлер говорила, что нужно договориться с Россией о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока — эта идея очень близка Макрону», — продолжил эксперт.

Во-вторых, канцлер Германии призывала найти форму сожительства с Россией, то есть выступала против исключения Москвы, подчеркнул Рар. Меркель очень хорошо понимает, что если США перестанут быть патроном Европы во всех отношениях, то нужно будет заново и по-другому начать договариваться с Россией и Китаем по решению многих вопросов.

«Американский эгоизм в мировой политике пугает немцев и французов. Может это не пугает поляков, которые жили под доктриной Брежнева при коммунизме и теперь с удовольствием существуют под доктриной Трампа. Однако Германия и Франция так делать не собираются, поэтому будет движение к новой концепции Европы. В немецком руководстве понимают, что придется пойти на то, к чему они не были готовы в течении 75 лет — эмансипацию от США», — резюмировал эксперт.