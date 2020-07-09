«Не даем даже воды»: на Украине признали вину за потерю Крыма

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Крым не вернется под власть Киева, поскольку украинские власти вели себя непорядочно по отношению к жителям полуострова. Это заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne.

«Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает даже воды в летнюю жару», — подчеркнула Герман.

По словам экс-парламентария, аналогичная ситуация складывается вокруг Донбасса — Киев не спешит выполнять минские соглашения. Из-за этого жители региона понимают, что «в неродной стране больше защиты и уверенности в завтрашнем дне», чем «в родной Украине».

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В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не намерен обращаться к украинским властям с просьбой возобновить поставки пресной воды на полуостров.

«Кроме [президента Украины Владимира] Зеленского никто на Украине такого решения принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся», — подчеркнул руководитель региона.

По словам Аксенова, Крым проживет и без украинской помощи. Он отметил, что для обеспечения водой столицы полуострова, Симферополя, уже построены две нитки водопроводов и начата подача воды из артезианских скважин Бахчисарайского района Крыма. 19 июня Сергей Аксенов сообщал, что полуостров сумеет справиться без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с территории Украины.

«Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения», — сказал Аксенов.

Он убежден, что полуостров никто «на колени не поставит». «Мы приспосабливаемся, переходим на засухоустойчивые сельхозкультуры», — добавил Аксенов.

1 июня зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей».

Экс-прокурор Крыма требует принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Раньше таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

«Призываю <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования <...> канала», — говорится в письме Поклонской.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пообещал вернуть Крым в состав страны. «Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — сказал он во время поездки в Херсон.

Местный активист подарил главе государства крымско-татарский флаг, и Зеленский пообещал поднять его в Крыму после того, как полуостров вернется в состав Украины. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», — подчеркнул украинский лидер.

На сайте президента уточнили, что флаг Зеленскому преподнес Эдем Бекиров, которого задержали при пересечении административной границы с Крымом осенью 2018 года. Бекирову предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов. Осенью прошлого года он вернулся на Украину в рамках обмена с Россией.

В прошлом году Зеленский заявил, что считает одной из своих основных задач «возвращение» Крыма в состав Украины. При этом он отметил, что не намерен в связи с этим отказываться от антироссийских санкций.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — сказал он. «Это нужно не только Украине, но и всей Европе, которая не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия игнорирует международное право», — добавил украинский лидер.

Власти РФ неоднократно подчеркивали добровольный выбор в пользу воссоединения с Россией, сделанный крымчанами на референдуме. Вопрос принадлежности Крыма закрыт, заявляет Кремль.