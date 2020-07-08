«Нет обсуждений»: Кремль о предложении перенести День России

В Кремле еще не обсуждали предложение о переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля — в этот день завершилось всероссийское голосование по поправкам к Конституции.

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«Оно [предложение о переносе праздника] новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее представитель Кремля отмечал в комментарии ТАСС, что российские власти не планируют делать 1 июля нерабочим праздничным днем.

После 20.00 1 июля подводились итоги голосования. Утром 2 июля ЦИК опубликовал окончательные результаты, собранные по всей России. Явка составила более 65%, 77,92% отдавших голос поддержали предлагаемые властями изменения, 21,27% выступили против.

Идею о переносе даты празднования Дня России высказала член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. В комментарии RT она уточнила, что направила президенту России Владимиру Путину соответствующее обращение.

Собеседница издания выразила мнение, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом Советского Союза, а не с приобретением независимости. Волынец считает, что дату празднования Дня России необходимо перенести на более подходящую — 1 июля.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — предлагает член Общественной палаты.

В Госдуме полагают, что эта инициатива не лишена логики. По мнению члена комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниила Бессарабова, в решении данного вопроса необходимо ориентироваться на мнение граждан страны.

«В этом есть логика. 1 июля, без всякого сомнения, сегодня — это историческая дата для современной России и для будущей. Она достойна быть включенной в календарь праздников государства, но крайней необходимости сделать ее Днем России на сегодняшний день нет», — приводит слова депутата «Москва 24».

Он отметил, что «было бы правильно услышать позицию людей», раз есть «такой запрос». «Их мнение было бы здесь первичным», — сказал политик.

На прошлой неделе глава социального комитета Совфеда Инна Святенко предложила перенести на 1 июля празднование Дня Конституции, который сейчас отмечается 12 декабря.

«В нашей стране уже есть праздничная дата — День Конституции Российской Федерации. Известно, что она несколько раз переносилась и сейчас отмечается 12 декабря, поэтому считаю, что делать дополнительный праздничный день было бы не совсем правильно», — уточнила она в комментарии РИА «Новости».

Вместо этого она предложила «рассмотреть возможность переноса этого дня на 1 июля и сделать его вновь выходным, как это было раньше».

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции. Он был выходным до 2005 года, когда Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс и этот день стал рабочим. В том же году этот день был причислен к памятным датам.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции переносилось из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что оно пройдет в апреле, но было отложено из-за распространения инфекции. В итоге его удалось провести с 25 июня по 1 июля. Голосование было «разбито» на несколько дней, чтобы как можно больше россиян могли принять участие в голосовании и чтобы при этом избежать массового скопления людей на участках для голосования.