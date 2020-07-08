Десятки пострадавших: массовые беспорядки охватили Белград

Директор полиции Белграда Владимир Ребич сообщил о 43 раненых полицейских и 17 пострадавших демонстрантах в результате массовых протестов, охвативших сербскую столицу в ночь на 8 июля. Как сообщает сербское национальное телевидение RTS, полицмейстер считает, что число силовиков с легкими травмами может быть еще больше.

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«Вероятно, их число значительно выше, потому что люди с легкими травмами не обращались за помощью. Есть данные и о 17 пострадавших демонстрантах», — подчеркнул Ребич.

По его словам, протест начался «стихийно», полиция была не готова к такому развитию событий и «агрессии со стороны протестующих». Он также возложил ответственность за столкновения и попытку вторжения в здание парламента Сербии на экс-депутатов, лидеров оппозиции Даниела Кнежевича и Срджана Ного.

«Полиция долгое время воздерживалась от крайностей, мы применяли физическую силу только в ответ… Нам удалось разогнать их всех. Мы воспользуемся видеозаписями с камер, чтобы идентифицировать всех тех, кто совершил насилие на улицах», — добавил Ребич.

Задержаны в результате массовых беспорядков были 23 человека, сейчас общественный порядок в Белграде восстановлен, подытожил начальник полиции.

Накануне из-за ситуации с коронавирусом в столице Сербии был введен комендантский час. Президент страны Александар Вучич заявил, что в Белграде сложилась «критическая ситуация», еще в четырех городах она является «тревожной». Кроме того, по приказу Вучича с 8 июля в Сербии запрещено собираться более чем пяти людям в одном месте. Закрываются ночные клубы, кафе без открытой веранды и студенческие общежития.

По данным от 7 июля, в Сербии зафиксировано 16,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки были выявлены 299 человек с коронавирусом.

Весной 2019 года сербы в Белграде выходили на массовые протесты, требуя от Александара Вучича и его правительства уйти в отставку. «Мы ждем, что президент выйдет и будет разговаривать со своими гражданами», — заявил лидер протеста Вук Еремич. Демонстранты окружили президентский дворец.

По данным МВД Сербии, манифестанты нападали на полицейских и пытались грузовиками протаранить кордон. Министр внутренних дел Небойша Стефанович осудил акцию протеста и пообещал, что участники выступлений ответят перед законом.

Вучич в своем обращении к нации также заявил, что все участники беспорядков в Белграде ответят перед законом и будут наказаны. «Насилию — конец! Все, кто участвуют в насилии, будут отвечать в соответствии с законом», — сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что государство не потерпит насилия и политических изменений с его помощью. Он также назвал лидеров протестов Бошко Обрадовича, Драгана Джиласа и Вука Еремича «фашистами и олигархами», которые хотят «заграбастать власть и грабить страну дальше».

16 марта прошлого года несколько десятков протестующих ворвались в здание гостелерадиокомпании Сербии. Они забросали здание сырыми куриными яйцами и обклеили его листовками. Жандармы, прибывшие на место событий, блокировали протестующих в вестибюле, после чего вытеснили участников акции из здания без применения силы.

Антиправительственные выступления в Сербии начались еще в декабре 2018 года. Недовольные сербы обвиняют правительство страны в создании «атмосферы насилия» и выступают против изменений в пенсионном законодательстве. В январе по центру Белграда прошли около 10 тыс. человек, протестуя против правления президента Александара Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС), требуя свободы СМИ в качестве предварительного условия для проведения справедливых выборов.

Протестующие, собранные «Альянсом за Сербию» — группировкой из 30 оппозиционных партий и организаций — надели значки с надписью «Это началось» и скандировали «Вучич — вор».

Протест распространился на другие города в Сербии, они прошли в Нови-Саде, втором по величине городе страны, южном городе Ниш и нескольких других городах, хотя и при меньшем количестве участников.

Поводом к началу акций гражданского неповиновения в Сербии стало избиение оппозиционера Борко Стефановича. Нападение, по данным СМИ, произошло в городе Крушевац. Оппозиция призвала своих сторонников выйти на шествия.