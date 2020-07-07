«Страха нет»: президент Бразилии болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару в прямом эфире по телевидению объявил, что у него оказался положительный результат на коронавирус COVID-19.

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Болсонару сделал заявление, стоя в маске перед группой журналистов во вторник, 7 июля, в обеденный перерыв возле своей официальной резиденции.

«Нет причин для страха. Это жизнь. Жизнь продолжается», — приводит The Guardian слова политика.

Ранее 65-летний Болсонару неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии и нарушал социальную дистанцию, даже несмотря на то, что Бразилия стала второй после Соединенных Штатов страной по распространенности вируса с более чем 65 тыс. смертей и 1,6 миллиона подтвержденных случаев.

В марте, когда стало известно о первых жертвах COVID-19 в Бразилии, Болсонару популистски использовал обращение к нации, чтобы похвастаться, что в случае заражения он быстро вылечится от болезни благодаря своему «спортивному прошлому».

Сейчас же, объявив о своем положительном результате, Болсонару отступил от репортеров, к которым он обращался, снял маску и, улыбаясь, сказал: «Просто посмотрите на мое лицо. Я хорошо себя чувствую. Спасибо всем, кто молился за меня. И тем, кто критикует меня — без проблем, продолжайте критиковать столько, сколько хотите».

Сообщения о возможной инфекции Болсонару впервые появились в понедельник вечером, когда местные новостные агентства сообщили, что он проходил тестирование после появления симптомов коронавируса, включая температуру 38° C и постоянный кашель.

Также президенту Бразилии была сделана МРТ легких, политик сказал, что они «чисты».

Газета Globo писала, что президент Бразилии начал жаловаться на усталость в субботу вечером после обеда с послом США и по-прежнему чувствовал себя плохо в воскресенье.

В конце мая президент США Дональд Трамп принял решение запретить въезд на территорию страны иностранцам, посещавшим Бразилию.

«Потенциал необнаруженной передачи вируса зараженными лицами, желающими въехать в Соединенные Штаты из Федеративной Республики Бразилия, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам США», — говорится в заявлении президента.

Как указал Белый дом, государство должно принять меры по ограничению и приостановлению въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов всех иностранцев, которые присутствовали в Бразилии.

«Свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Соединенных Штатов, и я по-прежнему привержен делу содействия торговле между нашими странами», — пояснил Трамп.

По его словам, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), являющиеся компонентом министерства здравоохранения и социальных служб, и работающие в тесной координации с министерством внутренней безопасности, определили, что в Бразилии наблюдается постоянная передача SARS-CoV-2 от человека к человеку.

В середине прошлого месяца у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был выявлен коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Айдоса Укибая.

«К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — говорится в Twitter Укибая.

1 июня коронавирус был выявлен у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов его семьи. Об этом сам политик заявил в онлайн-трансляции в Facebook.

«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, <...> у меня выявлена коронавирусная инфекция. <...> У нас нет симптомов, температура нормальная», — сообщил Пашинян.

Неделю спустя Пашинян сообщил, что он и члены его семьи вылечились от коронавируса. Результаты повторных тестов на COVID-19 оказались отрицательными.

«Мы все здоровы, и у нас есть иммунитет», — написал политик в соцсетях.

В конце апреля о выявленном у него коронавирусе сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — заявил премьер президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи.