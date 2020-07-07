Кабмин поддержал: послам запретят иметь двойное гражданство

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала запрет послам и постоянным представителям России за рубежом иметь двойное гражданство. Как сообщает ТАСС, законопроект был внесен в Государственную думу еще в конце февраля.

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Авторами инициативы являются двое сенаторов — глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Законопроект предполагает введение обязательного требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство для российских дипломатов высшего ранга. Кроме того, послам предлагается запретить приобретение гражданства иных стран или вида на жительство за границей, когда они исполняют свои полномочия.

Предлагаемые изменения связаны с принятием поправок в Конституцию РФ. Одно из новых положений основного закона страны гласит, что ряду должностных лиц и госслужащих запрещается иметь двойное гражданство, вид на жительство. Также вводится ряд финансовых ограничений.

Обновленная Конституция запрещает госслужащим хранить в заграничных банках деньги и ценности. Профильный комитет Госдумы по международным делам ранее уже поддержал данный законопроект.

21 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость поправки, запрещающей двойное гражданство чиновникам, требованием служить своей стране и гражданам.

«Любой человек, осуществляющий управленческие полномочия от имени наших граждан, — губернатор, министр, депутат, член Совета Федерации, судья, и этот список можно продолжать, работать должен в интересах своих граждан, служить должен своей стране», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

Он отметил, что человек присягает другому государству, получая его гражданство. Открывая счета в зарубежных банках, чиновник может вкладывать полученные на российской госслужбе средства в развитие экономики другой страны, и такая ситуация неприемлема, добавил Володин.

«И не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта», — резюмировал председатель Госдумы.

Внести поправку в Конституцию, запрещающую иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности, предложил в январе президент РФ Владимир Путин.

Впоследствии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, не имеющих права на двойное гражданство. «Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки», — отметила Матвиенко, добавив, что следует расширить списки должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства.

В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, что процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят.

Российское правительство готовит закон о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ», заявили источники. В соответствии с новыми правилами, иностранцам не придется отказываться от гражданства другого государства, чтобы стать гражданами России. Кроме того, возможна отмена требования о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет, отметил Калашников. Он добавил, что отменить могут и необходимость подтверждения законного источника средств к существованию.

Большое внимание привлек в начале прошлого года скандал вокруг британского подданства известного телеведущего Сергея Брилева. Телеведущий «России 1» (входит в ВГТРК) подтвердил, что имеет паспорт Соединенного Королевства и является обладателем недвижимости в Лондоне.

«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС», — написал Брилев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил тогда, что двойное гражданство «не красит» журналиста, однако Брилев ничего не нарушил.

«Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является. Он сделал многое для страны и делает дальше, он очень талантливый журналист, аналитик и в чем-то общественный деятель», — подчеркнул представитель Кремля.