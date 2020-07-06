«Готовимся к войне»: Киев вспомнил о «российском вторжении»

На Украине в последнее время все чаще появляются заявления разного уровня о готовности Киева к войне с Россией. Так, например, 6 июля командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, и Киев намерен «вернуть» Крым.

«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — заявил он, уточнив, что Киев готовится отражать российские «атаки» на Херсонскую область — якобы Москва пойдет на это, чтобы восстановить работу Северо-Крымского канала и пустить днепровскую воду в Крым.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — сказал Неижпапа.

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В России уже назвали подобные заявления провокацией и даже глупостью. «Это искусственное нагнетание <…> никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что у Москвы нет никаких планов по вторжению на Украину.

Дефицит воды

И, тем не менее, этот информационный сюжет в последнее время повторяется все чаще. Называют в Киеве даже ориентировочную дату подобного «вторжения». Утверждают, что это может произойти во время учений «Кавказ-2020», которые пройдут осенью. Причем с такими предположениями выступают не только высшие военные чиновники, но и дипломаты.

Так, замглавы украинского МИДа Василий Бондар и вовсе заявляет, что мнение о возможности военного наступления России на Украину разделяют «значительное количество военных экспертов и аналитиков», а сама киевская дипломатия призывает «ментально» готовиться к подобному развитию событий.

«В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», — заявил Бондар.

В то же время, вопрос, почему Москва может решиться на этот шаг в текущий момент и не сделала этого раньше, остается за скобками. На Украине утверждают, что ситуацию может спровоцировать дефицит пресной воды в Крыму из-за перекрытия Киевом Северо-Крымского канала, по которому до 2014 года обеспечивалось до 85% потребностей полуострова в воде.

То есть в той или иной степени проблема дефицита воды в Крыму присутствовала и ранее, однако местные власти с переменным успехом этот вопрос решали.

2020 год, действительно, стал одним из самых засушливых за последние 150 лет, что привело к тому, что водохранилищах естественного стока в республике оказалось накоплено на 110 млн кубометров воды меньше, чем год назад. Это в начале июня признавал и глава Крыма Сергей Аксенов. Однако даже в этих условиях ведется работа, чтобы не допустить дефицита в регионе.

«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы. Крым без воды не останется», — обещает глава региона. В прошлом месяце уже сообщалось, что, в частности, артезианскую воду начали подавать из водозабора в Бахчисарайском районе Крыма.

Переговоры в тупике

Вместе с тем версия о распространении информационной кампании о якобы подготовки Россией «вторжения» на Украину, связанного с борьбой за воду для Крыма, встречается с критикой и в украинских медиа.

Так, «Страна.ua» обращает внимание, что активизация подобных заявлений сопровождает другой сюжет — Москва и Киев в очередной раз не смогли договориться по Донбассу.

3 июля в Берлине проходили переговоры по Украине, они длились почти 10 часов, однако результатов не принесли — по крайней мере, так об итогах встречи отозвался замруководителя администрации президента России, курирующий «нормандский формат», Дмитрий Козак.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — цитирует его комментарий ТАСС.

Во время переговоров были затронуты все аспекты урегулирования конфликта в рамках минских соглашений. Однако, по словам Козака, «большая часть времени ушла на то, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и других минских соглашений».

По сути, относительно подробно были проработаны лишь дополнительные меры по прекращению огня, что, к слову, подтвердили и в Киеве. Однако в других аспектах Украина дала несколько иную картину происходящего.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, представлявшего на встрече украинскую сторону, пятничная встреча «на шаг приблизила» проведение саммита в Берлине.

«Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в «нормандском формате» в Берлине», — цитирует РИА «Новости» заявление Киева.

При этом офис президента Украины заявил, что Киев, Берлин и Париж якобы согласовали консолидированную позицию относительно урегулирования ситуации в Донбассе, а Москва «взяла паузу для подготовки ответа».

Единственным же, что хоть как-то соотносится с этой частью украинской позиции по итогам переговоров, являются слова Козака, что

о новом раунде «нормандской четверки» говорить в настоящий момент «очень, очень рано».

После завершения переговоров германский журнал Spiegel написал, что камнем преткновения по достижению более конкретных договоренностей стало якобы требование Москвы, что Киев должен до 6 июля представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе, а также активизировать работу в направлении имплементации «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Эти заявления, правда, уже опровергли в России.

«Состоялись контакты на уровне советников глав государств нормандской четверки. Мы уже слышали заявления моего коллеги Козака о том, что не удалось существенно продвинуться, и действительно здесь можно еще раз повторить, что в очередной раз не удалось продвинуться не по вине российской стороны. <…>

Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проделана, и давным-давно Украина должна выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет отрицать»,

— заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вся совокупность «обмена мнениями» уже прямо указывает на раздраженность Москвы нежеланием Киева реализовывать политическую часть минских соглашений. В этой конфигурации затягивание имплементации договоренностей все больше говорит о попытках Украины «купить время» и оттянуть установление мира в Донбассе.

Внутренние противоречия

Украина же последовательно отказывается решать вопрос с предоставлением автономии Донбассу — по крайней мере, на тех условиях, которые прописаны в минских соглашениях, подписанных, к слову, и бывшим на тот момент президентом страны Петром Порошенко.

В этом смысле действующий президент Украины Владимир Зеленский действует в фарватере политики своего предшественника, а потому и очередная заморозка «нормандского формата», как это было и ранее, уже не выглядит столь нереальной.

На этом фоне на Украине снова начинает раскручиваться кампания о «российском вторжении», как это уже неоднократно случалось в период президентства Порошенко. Зеленский не справляется с ролью лидера, объединяющего Украину, — именно с этой миссией он занял пост главы государства. Продвинуться в вопросе окончания военных действий на юго-востоке ему не удается, решить проблемы коррупции — тоже, а в последнее время ему мешает работать и возрастающая активность националистов, которые воспринимают любые попытки мирного урегулирования проблемы Донбасса как «сдачу национальных интересов».

Угроза «российской агрессии», в целом, уже отработанный механизм, призванный погасить внутреннее напряжение в украинском обществе. Порошенко уже прибегал к этой стратегии, чтобы снизить накал оппозиционного возмущения по поводу повышения тарифов. Сейчас этот же сценарий может быть применен в условиях угрозы реванша самого Порошенко. На Украине сейчас ходят слухи о готовящихся на осень акциях протеста Порошенко и главы его штаба Александра Турчинова, пишет «Страна.ua».

«Впрочем, вопросы к прогнозам войны остаются те же: почему Россия не напала раньше и зачем ей новые санкции, которые неизбежно начнутся после атаки? Не говоря уже о гарантированном крахе достройки «Северного потока-2», в который РФ вложила огромные средства,

— задаются вопросом обозреватели украинского издания.— В свете многомиллиардных убытков «поход за водой на танках» выглядит бессмысленным. Не говоря уже о нападении по другим поводам».