«Я здесь не в поисках внимания»: зачем Макрону новое правительство

Президент Франции Эммануэль Макрон меняет правительство, однако его объявление затягивается. В воскресенье в Елисейском дворце сообщили, что 6 июля будет сформирован новый состав кабмина, в который войдут порядка 20 министров и их заместителей.

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3 июля на пост премьер-министра Франции был назначен Жан Кастекс — мэр небольшого города Прад, координировавший постепенное снятие ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Елисейский дворец в своем сообщении указал, что со своей задачей Кастекс справился, «придя на выручку в критический момент кризиса в сфере здравоохранения».

Также в заявлении отмечается, что новый премьер-министр известен своей способностью «работать путем диалога в духе сотрудничества».

Кадровые перестановки в правительстве Франции проходят после поражения партии президента «Вперед, Республика!» на местных выборах.

Наилучший результат по итогам второго тура, который состоялся 28 июня, продемонстрировала партия «Европа — Экология — «Зеленые» (EELV). Кандидаты «зеленых» впервые были избраны мэрами крупных городов — Страсбурга, Лиона, Марселя, Бордо.

При этом там, где «зеленым» не удалось одержать победу, они вошли в альянс с левыми партиями, обеспечив победу их кандидатам. Так, в Париже на пост мэра при активной поддержке EELV была переизбрана социалистка Анн Идальго.

Неплохие результаты показало и крайне правое «Национальное объединение» противницы президента на выборах Марин Ле Пен. Впервые за двадцать лет ее кандидат был выбран мэром крупного города — Перпиньяна, оставив позади действующего мэра от правоцентристов Жан-Марка Пужоля.

Разговоры об отставке Эдуара Филиппа во французской прессе ведутся еще с мая — тогда журналисты и аналитики заговорили, что Макрон готовится сместить курс правления влево.

Когда политик участвовал в президентских выборах, он обещал стать «ни левым, ни правым» президентом или же «и левым, и правым». Но сохранить баланс ему не удалось — непопулярные среди населения реформы по изменению трудового законодательства, лишение студентов льгот, возвращение практики налогообложения пенсионеров, упразднение «солидарного налога на состояние» быстро лишили его поддержки левых избирателей.

Французские СМИ писали, что отставка Филиппа призвана дать старт политическому развороту курса Макрона для возвращения симпатий левого электората. Глава государства как раз пересек рубеж середины своего президентства и для укрепления своих позиций ему стоит избавиться от закрепившейся за ним репутации «президента богатых».

Ожидалось, что на смену умеренно правому Филиппу придет выходец из левого лагеря, однако на пост премьера был назначен член консервативной оппозиционной партии «Республиканцы», в которой состоял и Эдуар Филипп. Но в отличие от предшественника, Жан Кастекс — фигура малоизвестная, что, вероятно, также послужило плюсом его кандидатуры при выборе премьер-министра, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Здесь президент Макрон лишний раз подтверждает, что он все-таки собирается и дальше, как до сих пор, быть не просто первым номером, а полноправным и полновластным президентом, — отмечает эксперт. — Но теперь ему надо учитывать тот факт, что, уходя в Гавр, Эдуар Филипп не исчезает. Он действительно стал очень крупной фигурой национального масштаба и в перспективе, кто знает, может быть и кандидатом на президентское кресло».

Победа Эдуара Филиппа на местных выборах в Гавре стала единственным крупным успехом партии Макрона «Вперед, Республика!»

Жан Кастекс и сам понимает, какие задачи ему предстоит решить — минимизировать урон от пандемии, и, судя по всему, не затмить президента.

«Я здесь не в поисках внимания, я здесь в поисках результатов. До сегодняшнего дня я не был национальным политиком», — сказал Кастекс в своем первом интервью после вступления в должность в эфире телеканала LCI.

Он также заявил, что основными приоритетами видит не только восстановление экономики после пандемии, но и инвестирование в «секторы будущего» — ставка на экологию, сделанная после оглушительного успеха «зеленых» на местных выборах. Еще одной целью Кастекса, по его словам, является построение конструктивного диалога с профсоюзами — реверанс левым избирателям после волны протестов «желтых жилетов».

Вместе с тем Кастекс звучал как традиционный консервативный политик, говоря: «чтобы иметь возможность перераспределять богатство, нужно сначала его добыть», и люди «не могут ожидать всего от государства».

Так или иначе, но, если французский президент действительно рассчитывает сменить курс, чтобы заручиться голосами левых на выборах, то он уже упустил свой первый шанс при выборе фигуры премьер-министра. Вместе с тем Макрон, вероятно, действовал также с оглядкой на новые обстоятельства, возникшие в его карьере — вспышку коронавируса и ее последствия.

Пандемия действительно подарила президенту шанс на возвращение своей популярности — от того, как он справится с кризисом, во многом теперь зависят шансы на его переизбрание в 2022 году.

В четверг, накануне отставки Филиппа, Макрон заявил, что премьер помог ему провести «важные исторические реформы в условиях, которые зачастую были очень тяжелыми». Президент также сообщил, что у него установились с Филиппом особые, доверительные отношения».

«У меня есть выбор, чтобы начать новый путь», — сказал Макрон, добавив, что для этого будет сформирована новая команда.

Позже в своем Twitter он сообщил, чем займется правительство Жана Кастекса.

«Вместе мы наметим основные очертания этого нового пути… Оживление экономики, дальнейшее преобразование нашей системы социальной защиты и охраны окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета — вот наши первоочередные задачи на ближайшие месяцы», — написал президент.

По всей вероятности, стоит ожидать серьезных кадровых перестановок и в самом правительстве. Возможно, при выборе министров, президент в большей степени будет действовать с оглядкой на левых избирателей.