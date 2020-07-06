Дело Турции: Кремль о статусе собора Святой Софии

Москва выразила надежду, что турецкие власти при принятии решения о дальнейшей судьбе Святой Софии учтут значимость собора как объекта всемирного наследия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы надеемся на то, что, конечно, статус аль-Софьи как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание», — заявил Песков, назвав Святую Софию «излюбленным мировым шедевром для туристов из всех стран», в том числе и для россиян.

«Помимо туристической ценности аль-Софья еще имеет очень глубокую сакральную духовную ценность», — отметил пресс-секретарь Путина. Вместе с тем он назвал ситуацию с собором Святой Софией «внутренним делом Турецкой Республики».

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Телеканал CNN Turk ранее сообщил, что Государственный совет Турции в ходе заседания обсуждал дальнейшую судьбу храма Святой Софии — сейчас в здании собора находится музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил проработать вопрос об изменении статуса собора и превращении его в мечеть.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сохранить нейтральный статус Святой Софии, важного символа для миллионов христиан во всем мире. «Сохранение нынешнего, нейтрального статуса <...> послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», — подчеркнул он.

Предстоятель РПЦ напомнил, что послы князя Владимира были «пленены небесной красотой» Святой Софии в Царьграде. «Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь», — добавил патриарх.

Кроме того, патриарх Кирилл подчеркнул высокий уровень влияния византийского собора на русское православие. «[Образ Святой Софии] давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного становления Древней Руси», — резюмировал патриарх.

Изменение статуса собора может «отозваться глубокой болью» в русском народе, добавил он.

Святая София была построена в начале VI века по повелению императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в мечеть. Однако в 1930-х годах по декрету турецкого правительства во главе с Кемалем Ататюрком айя-София стала музеем. Были счищены слои штукатурки, скрывавшие от прихожан мечети мозаики и фрески с изображениями христианских святых. В 1985 году собор включили в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

3 июля 2020 года Верховный суд Турции согласился с тем, что статус Святой Софии может быть изменен указом президента. Патриарх Константинопольский Варфоломей I предупредил, что изменение статуса собора «разочарует миллионы христиан» и разрушит два мира.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал власти Турции не превращать собор Святой Софии в мечеть и оставить этому сооружению статус музея. «Мы призываем власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией, и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

Министр культуры Греции Лина Мендони обвинила Турцию в возрождении «фанатичных националистических и религиозных настроений», настаивая, что никакие изменения в объекте всемирного наследия ЮНЕСКО не могут быть проведены без одобрения межправительственного комитета организации.

Эксперты сходятся на том, что Эрдоган намеренно «играет» с религиозными и национальными чувствами вокруг Святой Софии, стремясь выбить очки в конфронтации с Евросоюзом и православной Грецией.