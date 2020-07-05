«Не простим»: Зеленский выразил позицию по Крыму

Население Украины никогда не простит тех, кто забрал Крымский полуостров, уверен украинский президент Владимир Зеленский.

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«И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — добавил он на праздновании дня ВМС. Трансляция его речи проходила на странице офиса главы государства в Facebook.

При этом он не упомянул конкретные имена. В своей праздничной речи Зеленский также пообещал оказать материальную поддержку морякам флота Украины. По его словам, они являются «образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины». Сама страна, по его мнению, является морской державой, причем не в прошлом, а в настоящем и ближайшем будущем.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин заявил, что сторонники Евромайдана собирались подавить недовольство в Крыму в 2014 году путем жестких мер.

По его словам, политики не рассматривали вариант мирного урегулирования ситуации. Виталий Кличко обещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом», передает РИА «Новости».

Подобную позицию властей подтвердил и генерал-полковник Михаил Коваль, который исполнял обязанности министра обороны Украины. Он рассказывал, что в 2014 году Крым мог «утонуть в крови», если бы ВСУ начали там стрелять.

Шесть лет назад на Украине произошел переворот. Местные крымские чиновники провели среди населения полуострова референдум, на котором решалась их судьба: остаться при Украине или стать частью России. В голосовании приняло участие большинство крымчан, которые имели право голоса. Из них практически все выступили за воссоединение Крыма с Россией. В марте 2014 года регион перешел под российскую юрисдикцию.

Но украинские власти до сих считают его территорию своей, но «временно оккупированной». При любых действиях России на полуострове, они отправляют российской стороне ноты протеста, так как считают, что все должно быть согласовано с Киевом.

Кроме того, чиновники выражают мнение, что Россия обязана продолжать платить «за аренду Крыма» Черноморским флотом. Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью «Укринформ» заявил, что Москва обязана выплачивать стране по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, как это было до вхождения полуострова в состав России.

По его словам, Москва якобы нарушила «международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», а также не соблюла «правовые процедуры», когда в одностороннем порядке выходила из соглашений с Украиной.

При ответе на вопрос, должна ли российская сторона выплачивать Украине деньги за базирование флота, Бондар сказал: «Да, около $100 млн в год. Однако с 2014 года никаких выплат не происходит».

Российский статус Крыма не признают и другие государства. Так, ряд европейских стран и США сразу после вступления полуострова в состав России ввели экономически ограничения, в частности, против региона. Кроме того, не подтверждает статус Крыма и Турция. Ранее глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу в очередной раз напомнил, что его государство никогда не признает полуостров частью России.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — сказал он на пресс-конференции, проведенной совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Чавушоглу подчеркнул, что это «принципиальная позиция»Турции, которая «никогда не изменится».

При этом в Крыму отмечают, что им не важно признание других государств, так как главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион. «Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует», — сказал в комментарии РИА «Новости» сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.