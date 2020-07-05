Праздник с протестами: Путин поздравил Трампа с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США, который отмечался 4 июля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В этом году американцы в 244-й раз отмечали главный национальный праздник, приуроченный к принятию в 1776 году Декларации независимости, которая провозгласила свободу Соединенных Штатов от Британской империи.

По случаю Дня независимости США в Вашингтоне состоялся парад авиационной техники. Над Белым домом пролетели, в том числе, вертолеты Black Hawk и Apache, самолет Air Force One (президентский борт номер один), истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также бомбардировщики B-29 Superfortress, которые в 1945 году проводили ядерную бомбардировку Японии. Кроме того, в параде был задействован самолет В-52 и самолеты времен корейской и вьетнамской войн.

Реклама

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира, Дональд Трамп отметил День независимости Соединенных Штатов вместе с работниками сферы здравоохранения, сотрудниками правоохранительных органов, военными и членами их семей.

На южной лужайке Белого дома были размещены столы для гостей и пушки для салюта. Музыкальное сопровождение осуществлял военный оркестр.

Дональд Трамп также распорядился создать «Национальный сад американских героев», в котором будут размещены скульптуры выдающихся американцев. Соответствующий указ разместили на сайте Белого дома. Президент заявил о намерении организовать такой сад в ходе участия в праздновании Дня независимости США 4 июля в Южной Дакоте.

Согласно этому распоряжению, парк должен быть построен и открыт для посещения к 4 июля 2026 года — тогда будет отмечаться 250-летие провозглашения Декларации независимости.

В этот день президент США выступил с торжественной речью в честь праздника. Всего через несколько минут после ее завершения протестующие возле Белого дома сожгли флаг США, скандируя «Америка никогда не была великой». Акция на участке улицы в Вашингтоне, недавно переименованном в Black Lives Matter Plaza, попала на видео. Судя по ролику, активисты выступали с осуждением рабства и геноцида, передавало издание The Hill.

Позже стало известно, что сжигание флага организовала американская Революционная коммунистическая партия. В столице Соединенных Штатов в этот день также прошло шествие против Трампа, которое организовала группа «Откажись от фашизма».

Глава государства раскритиковал действия «левых радикалов». «Сейчас мы находимся в процессе разгрома левых радикалов, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и людей, которые чаще всего абсолютно не имеют ни малейшего представления о том, что они делают», — указал он в своем обращении.

Президент резко раскритиковал акцию протеста. Он заявил, что те, кто сжигает американский флаг, должны отправиться в тюрьму. При этом сжигание национального флага США не является незаконным – это следует из решения Верховного суда от 1989 года.

В этом году Дань независимости США прошел на фоне непрекращающихся акций протеста против расизма.

В некоторых городах Соединенных Штатов 4 июля прошли демонстрации в поддержку реформ и борьбы с жестокостью полиции и расовым неравенством. Такие митинги начались еще в мае после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

В ходе протестов демонстранты начали выдвигать требования о сносе некоторых памятников, и чиновники из многих штатов удовлетворяют эти требования. В частности, в Нью-Йорке решили демонтировать памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту. На скульптуре он изображен сидящим верхом на лошади в сопровождении индейца и африканца. Статую возвели у входа в американский Музей естественной истории.

«Она явно изображает чернокожее и коренное население как подчиненное и расово неполноценное. Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и правильное время», – подчеркнул мэр города Билл де Блазио, слова которого приводит The New York Times.