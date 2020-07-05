«Подарки от русского народа»: Путин высказался о советской Конституции

Президент России Владимир Путин назвал право выхода республик из Советского Союза, обозначенное в конституции 1922 года, миной замедленного действия. В интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» глава государства заявил, что Россия должна избежать подобных ошибок.

По словам президента, право выхода союзных республик из единого государства — это ленинский тезис, который был закреплен еще в договоре об образовании СССР в 1922 году.

Путин подчеркнул, что Ленин еще с 1908-1909 годов «носился с этой идеей», которая восходила к представлению о праве наций на самоопределение.

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«Затем [это] трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, — ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, — вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее. Кстати, Сталин придерживался другой точки зрения», — обратил внимание глава государства. По его словам, Сталин считал, что соответствующие национальные территории должны были входить в состав РСФСР на правах автономии без права выхода, но в итоге реализована была именно «ленинская идея».

Путин отметил, что норма о праве выхода республик из состава СССР была обозначена также в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года.

В то же время президент указал на то, что процедура выхода из СССР не была прописана. «Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза? Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано!» — отметил глава государства.

Он выразил мнение, что в действительности это был «определенный трюк» со стороны коммунистической партии, поскольку ничего подобного по факту не предполагалось.

«Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в конституции… — была конституция 1977 года и в прежних конституциях — было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала», — подчеркнул Путин.

То же, по словам президента, произошло и с другими тезисами, в том числе «землю — крестьянам, фабрики — рабочим». По факту землю и фабрики национализировали, сказал он.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — отметил глава государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Жители всех регионов могли прийти на избирательные участки в любой день. У москвичей и нижегородцев также была возможность проголосовать в онлайн-формате. Процедура голосования завершилась 1 июля в 21:00 мск, когда закрылись последние избирательные участки в Калининградской области.

На заседании 3 июля ЦИК России утвердил результаты общероссийского голосования, согласно которым поправки в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений высказались 21,27%.

Одна из принятых поправок предполагает запрет на отчуждение территорий страны.

Поправки в Конституцию страны вступили в силу 4 июля. Соответствующий указ подписал президент. Он также постановил разместить Основной закон с внесенными в него изменениями на официальном интернет-портале правовой информации.

После подписания указа глава государства заявил, что изменения вносятся «без всякого преувеличения, по воле народа». Вместе с тем президент анонсировал масштабную законотворческую работу: законодательство необходимо будет привести в соответствие с обновленной Конституцией.