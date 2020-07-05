Коммунисты против Трампа: возле Белого дома сожгли флаг США

Протестующие в Вашингтоне возле Белого дома в субботу, 4 июля, сожгли флаг США, скандируя «Америка никогда не была великой». Группа представителей левых кругов осуществила свою акцию спустя всего несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп закончил выступление в честь празднования Дня независимости.

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Акция на участке улицы в американской столице, недавно переименованном в Black Lives Matter Plaza, попала на видео. Из ролика явствует, что активисты осуждают рабство, геноцид и войны в США, передает издание The Hill.

Позднее стало известно, что сжигание флага было организовано американской Революционной коммунистической партией. Кроме того, в Вашингтоне в этот день было проведено шествие против Трампа, его организатором была группа «Откажись от фашизма».

Сам глава государства раскритиковал действия «левых радикалов».

«Сейчас мы находимся в процессе разгрома левых радикалов, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и людей, которые чаще всего абсолютно не имеют ни малейшего представления о том, что они делают», — сказал он в своем обращении.

Президент также подверг резкой критике акцию протеста, заявив, что те, кто сжигают американский флаг, должны отправиться в тюрьму.

Стоит отметить, что сжигание американского флага не является незаконным – это следует из решения Верховного суда от 1989 года.

Тремя днями ранее мэр города Ричмонд — административного центра штата Вирджиния — Левар Стоуни распорядился демонтировать памятники всем конфедератам. Таким образом чиновник согласился с требованиями американских протестующих убрать памятники политикам прошлого, связанным с расизмом или рабовладением.

Стоуни уверен: ликвидация монументов приведет к «моральному оздоровлению города», который ранее был столицей Конфедерации. Тем не менее разрушать демонтированные памятники власти не намерены — их поместят на хранение, отметил мэр города.

Чиновники из многих штатов после многодневных митингов против расизма удовлетворяют просьбы активистов о сносе памятников. Так, в Нью-Йорке решили демонтировать памятник экс-президенту США Теодору Рузвельту — архитектор увековечил его сидящим верхом на лошади в сопровождении индейца и африканца. Статуя была возведена у входа в американский Музей естественной истории.

«Она явно изображает чернокожее и коренное население как подчиненное и расово неполноценное. Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и правильное время», – заявил мэр города Билл де Блазио, передает The New York Times.

Оказался под угрозой и один из самых масштабных американских памятников — национальный мемориал в честь президентов Соединенных Штатов на горе Рашмор, часто называемый памятником отцам-основателям США. Протестующие требуют демонтировать и его.

«Эту метку на нашей плоти нужно удалить, и я готов сделать это бесплатно для Соединенных Штатов. Если понадобится, я сделаю это сам», — заявил председатель индейского народу сиу, обосновавшегося у реки Шайенн в Южной Дакоте, Гарольд Фрейзер изданию USA Today.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, в свою очередь, заявила, что штат будет защищать памятник и выступать против «радикального переписывания истории», которым обернулись протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после того, как полицейских надавил ему коленом на горло при задержании.

Впрочем, протестующие продолжают уничтожать памятники самостоятельно — они уже снесли статую президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса, 18-го президента США Улисса Гранта, памятник автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки, миссионеру Хуниперо Серра и другим значимым персонам в истории США. Кроме того, митингующие обезглавливают скульптуры.

В начале июня несколько сотен человек, протестующих из-за гибели Джорджа Флойда, также вышли на акцию протеста у стен Белого дома. Там они вступили в столкновение с полицией и Секретной службой США, занимающейся охраной первого лица.

В правоохранителей летели кирпичи и стеклянные бутылки, в ответ те распыляли слезоточивый газ. Участники протестов развели костер на проезжей части, в огне сжигали дорожные знаки, ветки деревьев и американский флаг.

Кроме того, в самом центре столицы США из-за беспорядков сгорели несколько зданий, в числе которых — особняк позапрошлого столетия.

Стоит добавить, что ровно год назад возле Белого дома три активиста Революционной коммунистической партии также сожгли американский флаг, в то время, как в здании находился Дональд Трамп.