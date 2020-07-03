«Пожертвовать парламентом»: Рада под угрозой роспуска

На Украине набирает обороты тема досрочных парламентских выборов, поскольку в ближайшее время станет возможен роспуск действующей Верховной рады. Обсуждается несколько возможных сценариев развития событий — во-первых, проведение голосования вместе с местными выборами в конце октября или его возможный перенос на весну будущего года из-за не слишком позитивной эпидемиологической ситуации.

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Официально роспуск Рады пока отрицается. В частности, спикер парламента Дмитрий Разумков не раз говорил, что данный вопрос не стоит на повестке дня. Впрочем, косвенные основания для подобных опасений все же имеются: на вероятность такого исхода указывает частичное сопротивление внутри президентской фракции «Слуга народа».

Дело в том, что в последнее время парламентарии сопротивляются наказам главы государства Владимира Зеленского. Ярким примером стало провальное голосование по программе правительства Дениса Шмыгаля: несмотря на абсолютное большинство «Слуги народа» и личную просьбу президента, утвердить проект не удалось. В итоге кабмин Украины находится в подвешенном состоянии, не имея неприкосновенности, и в любой момент может быть отправлен в отставку по решению парламента.

Однако 21 июля в подобной ситуации окажется сам парламент, так как потеряет годовой иммунитет от роспуска.

Основной причиной для этого, вероятно, может послужить продолжение сопротивления внутри «Слуги народа» — в партии действуют несколько групп депутатов, лояльных отнюдь не президенту.

В частности, внутри фракции существует объединение так называемых «соросят» — жесткой прозападной группы, связанной с миллиардером Джорджем Соросом и американской Демократической партией. А также сторонники украинского олигарха Игоря Коломойского и лояльные бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану и киевскому застройщику Анрею Ваврышу депутаты.

Выступая единым фронтом, они могут сорвать голосование изнутри партии, не голосуя против, а лишь воздерживаясь — собственно, это и продемонстрировала ситуация с правительством Шмыгаля.

Шанс на роспуск?

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник во фракции Зеленского, из Офиса президента уже поступают сигналы о возможном роспуске парламента, но депутаты воспринимают их как запугивание и шантаж.

«Мол, голосуйте дисциплинировано, иначе мы вас распустим. Но до роспуска, я думаю, не дойдет. В новую Раду «Слуга народа» заведет в самом лучшем случае 150-160 депутатов. А в реальности — и того меньше. Потеряем большинство, нужно будет с кем-то в коалицию вступать», — подчеркивает анонимный депутат.

В целом ситуация для роспуска с целью замены депутатов от «Слуги народа» действительно не лучшая. По июльскому опросу социологической группы «Рейтинг», ее поддерживают около 29,3% украинцев. Кроме того, вряд ли новые выборы в Раду помогут самому Зеленскому: согласно исследованию Киевского международного института социологии, действия президента одобряют 38% респондентов, негативно относятся к главе государства 45% опрошенных.

При этом не стоит забывать, что для роспуска парламента необходимы веские основания. Так, по конституции Украины, условиями является отсутствие коалиции в Раде в течение 30 дней, невозможность сформировать кабмин за два месяца или 30 дней без возобновления заседаний во время одной сессии.

С точки зрения украинских СМИ, в основном законе страны существует лазейка, которая позволяет чисто теоретически осуществить роспуск на том основании, что монобольшинство «Слуги народа» — это не коалиция. Подобное положение придется доказывать через суд, но в целом сценарий считается вполне реальным. Однако сам указ о роспуске может в итоге встретить сопротивление Конституционного суда, который не полностью контролируется Офисом президента.

Если же рассматривать более реальные перспективы, то помочь может выход депутатов из «Слуги народа».

Таким образом партия потеряет абсолютное большинство и начнет поиск партнеров для создания коалиции. Тут начнет действовать счетчик в 30 дней, и по истечении этого срока, если фракции не удастся найти союзников, президент сможет распустить Раду.

Губительные перспективы

В настоящее время подобный сценарий — роспуск парламента — маловероятен, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

«Просто так распустить парламент в любой момент президент не может. То есть должна отсутствовать коалиция, не проводится заседания или отсутствовать правительство, при этом везде сроки от 30 до 60 дней. Только в этом случае у главы государства появляется право, но не обязанность, распустить парламент», — указывает эксперт.

С юридической точки зрения подготовки таких процессов нет, парламент работает и не заблокирован, продолжил Бортник, с середины июля он уйдет на каникулы и только в сентябре вернется на работу.

То есть условия для роспуска парламента не могут сформироваться раньше октября-ноября.

Впрочем, текущую ситуацию можно в целом рассматривать как давление на депутатов из «Слуги народа» со стороны Офиса Зеленского, так как именно кризис внутри фракции считается одной из главных причин запуска обсуждений вокруг роспуска Рады.

По мнению Руслана Бортника, часть слухов по этой теме идет непосредственно со стороны киевских властей, желающих таким образом стимулировать депутатов голосовать в интересах главы государства.

Если же рассматривать роспуск парламента в качестве реальной перспективы, то не совсем понятно, для чего это может быть нужно президенту. Несмотря на внутреннее сопротивление в партии, риск потери монобольшинства более опасен в условиях общего недовольства украинцев властью.

«Любые новые выборы лишь ухудшат положение партии власти, поэтому сегодня целесообразность досрочных парламентских выборов крайне низкая. Но нельзя исключить сценария, при котором осенью или зимой может сформироваться серьезный политический кризис с массовыми протестами. Тогда президент для того, чтобы сохранить свою должность, может пожертвовать парламентом, но пока до такого кризиса еще далеко», — резюмировал Бортник.