Тандем разрушен: почему Макрон сменил премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жан-Кастекса — 55-летнего заместителя руководителя администрации — новым премьер-министром. Именно Кастексу ранее было поручено руководить постепенным снятием ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Сегодня утром его предшественник Эдуард Филипп подал заявление об отставке.

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Доверительные отношения президента и премьера

Разговоры об отставке Эдуарда Филиппа шли еще с мая. Эммануэль Макрон перешел рубеж половины своего президентского срока, но нельзя сказать, что этот период ознаменовался для него народной любовью. Для Макрона настало время перемен, если он хочет выиграть президентские выборы в 2022 году. И Эдуард Филипп стал первой крупной жертвой, возложенной на алтарь спасения рейтинга главы государства.

Фактически отставка Филиппа дала старт предвыборной кампании французского лидера.

Эммануэль Макрон выдвигал свою кандидатуру на выборах, не имея за собой опоры в виде политической партии. «Вперед, Республика!» создавалась на скорую руку. Ведь когда он одержал победу на президентских выборах в мае 2017 года, перед парламентскими выборами у него оставался всего месяц на оформление собственной политической силы для реализации своих реформаторских амбиций.

К делу Макрон подошел ответственно, призвав в партию умеренных членов из двух основных политических сил — правоцентристской партии республиканцев и социалистов. Так глава государства продемонстрировал свой курс, о котором он твердил во время избирательной кампании — «ни левый и ни правый» или «и правый, и левый», — одна из первых новаторских политических задумок Макрона.

Премьер-министром же был назначен Эдуард Филипп — выходец из партии республиканцев, умеренно правый политик, не голосовавший за Макрона.

Вскоре французский лидер взялся за проведение реформ, которые достаточно быстро уронили его рейтинг.

Рост цен на топливо, который правительство объясняло заботой об экологии, изменение трудового законодательства, лишение студентов льгот, возвращение практики налогообложения пенсионеров, упразднение «солидарного налога на состояние» — все это привело еще в 2018 году к обвалу его рейтинга, зарождению протестного движения «желтые жилеты», погромам и протестам. За Макроном закрепилось прозвище «президент богатых», реализовать свой новаторский курс ему не удалось — в глазах левого избирателя политик потерял привлекательность.

Впрочем, если президент и переживал из-за обвала рейтинга, то виду не подавал, заявляя, что непопулярность — участь всех реформаторов.

Последней инициативой президента стала пенсионная реформа. Законопроект, в частности, направлен на упразднение действующих для представителей ряда профессий специальных условий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. Реформа предсказуемо вызвала недовольство граждан и протесты.

Тандем президента и премьера выглядел гармоничным — Эдуард Филипп полностью поддерживал реформы Макрона, брал удар на себя, обращаясь к «желтым жилетам» и объясняя необходимость принятия тех или иных непопулярных законопроектов, и даже помогал главе государства реализовать его задумки.

Он, например, нашел способ принять пенсионную реформу в обход парламента. В феврале премьер-министр, сославшись на возможность в исключительных случаях принимать законопроект без дебатов, объявил, что инициатива будет утверждена без голосования.

В результате «родная» партия Филиппа внесла в парламент законопроект о вотуме недоверия правительству. Еще один вотум внесли Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция». Однако благодаря тому, что президентская «Вперед, Республика!» имела уверенное большинство, обе инициативы потерпели крах.

Так или иначе, отношения между президентом и премьером выглядели как хорошие, и заявления Филиппа лишь подтверждали это.

«За последние три года я всегда чувствовал, что в наших отношениях было много доверия и подвижности, как это редко случалось раньше. Это все еще так, и я надеюсь, что так будет всегда, и я думаю, что так всегда и будет», — говорил премьер-министр в начале мая.

Как Эдуард Филипп стал жертвой

Эммануэль Макрон тем временем встал перед сложным выбором курса на вторую половину его правления.

Одержав победу на выборах, амбициозный политик решил сразу же взяться за реализацию всех болезненных реформ, чтобы провести их в первые два года президентства.

Принимая один за другим непопулярные законопроекты, Макрон рассчитывал сгладить отрицательный эффект от них еще не прошедшей эйфорией и симпатией к нему в глазах избирателя. Помимо этого, президент ожидал, что уже к следующим выборам французы смогут ощутить позитивный эффект его реформ, если он проведет их как можно раньше.

Середина президентского срока ознаменовалась для Макрона наибольшим уровнем популярности — рейтинг президента вырос до 51% на фоне пандемии — и, вместе с тем, провалом его партии на местных выборах.

Партия «Европа — Экология — «Зеленые» (EELV) получила наилучший результат по итогам второго тура местных выборов во Франции, который прошел 28 июня. Кандидаты «зеленых» впервые были избраны мэрами крупных городов — Страсбурга, Лиона, Марселя, Бордо.

При этом там, где «зеленым» не удалось одержать победу, они вошли в альянс с левыми партиями, обеспечив победу их кандидатам. Так, в Париже на пост мэра при активной поддержке EELV была переизбрана социалистка Анн Идальго.

Местные выборы прошли успешно и для противницы Макрона, главы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Впервые за двадцать лет ее кандидат был выбран мэром крупного города — Перпиньяна, оставив позади действующего мэра от правоцентристов Жан-Марка Пужоля.

Единственной победой «Вперед, Республика!» стал триумф Эдуарда Филиппа в Гавре, где политик был мэром в 2010-2017 г. Такой успех свидетельствует о популярности премьер-министра, что подтвердили результаты опроса Ifop, — 43% французов поддерживают работу Филиппа во главе правительства, 33% выступают за его отставку.

Вместе с тем успех Филиппа также свидетельствует, что фигура премьер-министра стала чересчур заметной в политическом пространстве Франции, что также не может не вызывать беспокойство Макрона, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Здесь президент Макрон лишний раз подтверждает, что он все-таки собирается и дальше, как до сих пор, быть не просто первым номером, а полноправным и полновластным президентом, — отмечает эксперт. — Но теперь ему надо учитывать тот факт, что, уходя в Гавр, Эдуард Филипп не исчезает. Он действительно стал очень крупной фигурой национального масштаба и в перспективе, кто знает, может быть и кандидатом на президентское кресло».

Французы тем временем гадали, какую ставку Макрон сделает на вторую половину своего срока, и ответ они получили 14 июня. В тот день президент выступил с четвертым по счету обращением к нации во время пандемии коронавируса.

Глава государства объявил о третьем этапе выхода страны из карантина, а также анонсировал свой курс на оставшиеся два года его президентства — двигаться в направлении более экологичной экономики, социальной защищенности и меньшей зависимости от иностранного производства.

Если у Макрона и были сомнения относительно выбора дальнейшего курса, то результаты местных выборов их окончательно развеяли.

«Он будет подкреплять левый фронт, потому что зеленые позиционируют себя как оппозиция — и оппозиция слева. Они выступают везде, где они сейчас с большим успехом прошли, вместе с социалистами и даже коммунистами, а эта оппозиция, безусловно, за последние три года президентства Макрона чувствовала себя ущемленной и разочарованной», — поясняет Юрий Рубинский.

Так Макрон дал понять, что намерен вернуть расположение левого избирателя и следующим шагом в этом направлении и стала отставка премьер-министра, выходца из правых сил, связанного с болезненными и непопулярными реформами президента, которые французский лидер, вероятно, рассчитывает оставить в прошлом, предлагая гражданам начать с чистого листа.