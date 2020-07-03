«Надо что-то делать»: почему Трамп проигрывает Байдену

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в опросах общественного мнения, с большим отрывом обгоняя действующего главу государства Дональда Трампа. Согласно исследованию Университета Монмута, за будущего кандидата в президенты от демократов готовы проголосовать 53% респондентов, а в поддержку республиканского лидера страны выступают лишь 41%.

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Рейтинг Трампа фактически застыл на одной точке, так как опросы в прошлом месяце также давали ему 41%. Показатели Байдена, напротив, растут: в мае-июне он получал около 52% поддержки со стороны американцев. При этом последнее исследование показывает, что 50% респондентов точно уверены, что не будут голосовать за действующего президента во время выборов, а его оппонента не готовы поддерживать лишь 39% опрошенных.

«На выборах 2016 года Трамп продемонстрировал, что способен преодолеть проблемы, однако в канун предстоящих выборов у него крайне ограничено поле для маневра.

Для победы ему нужно будет попытаться переубедить тех, кто сейчас не склонен оказать ему поддержку», — указал руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей, комментируя итоги опроса.

К слову, среди опрошенных университетом американцев 85% собираются принять участие в голосовании на президентских выборах, около 10% респондентов скорее всего проголосуют, 3% пока не определились и лишь 1% точно не собирается голосовать.

Избирательное препятствие

Если судить по результатам опроса, серьезным сигналом для Трампа является то, что половина респондентов однозначно решили не отдавать за него свой голос. Похожая ситуация была в 2016 году, когда республиканец проигрывал в опросах экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Но даже тогда разрыв между ними был не столь большим: к ноябрю 2016 года Трамп проигрывал Клинтон в опросах на 2-3%, что не сравниться с 12-процентным отрывом Байдена.

Однако до выборов остается еще пять месяцев, так что текущая картина может еще не раз измениться. Главной проблемой для Трампа станет привлечение новых избирателей на свою сторону, но основной козырь его кампании — экономические успехи США — уничтожен пандемией коронавируса, борьба с которой для избирателей вышла на передний план.

В особенности запрос на усмирение эпидемии поступает со стороны пожилых американцев — одной из групп риска для вируса. Однако их желание идет в разрез с костяком электората Трампа — менее образованными работниками среднего возраста.

Первая группа активно придерживается продолжения ограничительных мер для борьбы с вирусом, вторая же не может себе позволить перейти на удаленную работу, поэтому выступает за дальнейшее восстановление экономики.

Политика Трампа в последние месяцы в целом более ориентирована именно на переход к открытию США, в частности, из-за необходимости восстановления экономического козыря президента. Однако эта линия выглядит не слишком позитивной, так как США переживают новую вспышку коронавируса. Количество заболевших ставит все новые рекорды каждый день, только за последние сутки в стране зафиксировали более 52,2 тыс. случаев заражения, днем ранее этот показатель впервые превысил отметку в 50 тыс. человек.

В целом запрос общества на борьбу с вирусом виден невооруженным глазом, так как США продолжают лидировать по числу заболевших и погибших в мире — более 2,7 млн и свыше 128 тыс. соответственно.

К проблемам президента добавляется и ситуация с протестами афроамериканского населения, которые вспыхнули в июне из-за гибели Джорджа Флойда от рук полиции.

Изначально жесткая позиция президента в отношении демонстраций снизила его и так не слишком высокий уровень поддержки среди афроамериканцев — по июльскому опросу Pew Research Center, около 86% темнокожих не одобряют работу президента, их мнение разделяют 69% латиноамериканцев.

При этом афроамериканские избиратели отдают предпочтение Байдену над Трампом подавляющим большинством (89% против 7%). Две трети латиноамериканских избирателей (66%) поддерживают Байдена, тогда как 32% поддерживают Трампа. Подобная динамика наблюдается и по возрастным группам: молодые избиратели в возрасте от 18 до 29 лет выступают за бывшего вице-президента — 68% против 28%, американцы от 30 до 49 лет также в большинстве поддерживают Байдена — 60% против 38%.

Смятение президента

Как пишет Politico, текущий расклад беспокоит команду президента и самого Трампа. Глава государства прекрасно понимает, что пока находится не в лучшем положении для своего переизбрания и не знает, что с этим делать. В настоящее время участники предвыборной кампании президента активно работают над устранением проблем нынешнего курса.

Пока кампания Трампа в большей степени сосредоточена на отвлечении внимания американцев от проблем, вызванных коронавирусом.

В частности, в этом ключе можно рассматривать жесткую антикитайскую политику, которая напоминает создание образа внешнего врага для американцев.

Если говорить о действиях президента по отношению к Байдену, то тут штаб Трампа вместе с главой Белого дома сосредоточен на критике умственных способностей бывшего вице-президента. В особенности американский лидер активно называет своего оппонента «сонным Джо» и обещает США всяческие беды в случае своего провала на выборах, к примеру крах бирж.

«Демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги. Это убьет [фондовый] рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места», — заверял Трамп, сравнив положение на бирже после вероятной победы представителя Демократической партии с похмельем. «Если его [Байдена] изберут, то фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет», — говорил Трамп в интервью Fox Business.

В то же время Байден отчасти придерживается спокойного ритма в своей кампании, нанося удары по болевым точкам президента — проблемам со здравоохранением из-за вируса, якобы симпатиям к России и необходимостью изменения полиции.

Оценить свои умственные способности он предлагает на дебатах с Трампом, от чего собственно действующий президент не отказывается.

«Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу», — отмечал Байден.

Впрочем, до начала дебатов необходимо устранить одну формальность — оба соперника должны официально стать кандидатами в президенты от своих партий. Это событие должно произойти под конец лета во время соответствующих съездов демократов и республиканцев.

До этого времени соперникам предстоит обмениваться колкостями через СМИ, что пока не слишком работает в пользу Трампа. Как именно президент будет выходить из кризиса и добиваться поддержки избирателей пока неизвестно, какой-либо новый курс его кампании все еще не прослеживается.

В какой-то степени на пользу может пойти возобновление уклона на информирование населения о коронавирусе, в том числе путем восстановления ежедневных брифингов Белого дома — о чем активно спорят советники Трампа в последнее время. Однако это может лишь усугубить положение президента, спровоцировав вал критики со стороны СМИ из-за его неординарного подхода к выступлениям. Пока брифинги существовали, Трамп не раз делал спорные заявления, в том числе о «пользе отбеливателя» против коронавируса.