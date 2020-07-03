На смену Конституции меньшинства пришла Конституция большинства

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ прошло свободно и максимально демократично, его итоги достоверны, а их легитимность бесспорна, заявила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании Центризбиркома, где подводятся итоги голосования.

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«Голосование прошло максимально открыто, о чем свидетельствует беспрецедентное количество наблюдателей, безопасно со всех точек зрения, не только санитарно-эпидемиологической, мы также обеспечили безопасность во всех аспектах. У всех наших граждан была возможность свободно выразить свою волю таким образом и в такой форме, которую они предпочли, поскольку мы предложили довольно широкий спектр возможностей и по форме голосования, и по времени, по видам и по месту», - пояснила она.

Максимально демократично

По словам Памфиловой, голосование прошло «максимально демократично», о чем свидетельствует в том числе тот факт, что в избирательных комиссиях, а также в качестве наблюдателей работали представители самых разных политических сил.

«Само по себе состояние качества и состав [избирательных] комиссий это подтверждает: у нас в комиссиях всех уровней представлено огромное количество партий разнообразных, несколько десятков, сами по себе комиссии уже представляют срез общества, который показывает его состояние, политические и иные аспекты», - пояснила глава Центризбиркома.

Она обратила внимание, что в числе наблюдателей, осуществлявших мониторинг на голосовании, были представители 18 политических партий, свыше 1600 общественных организаций, более 30 НКО, «просто граждане разных вероисповеданий, политических взглядов, которые записывались и шли в наблюдатели».

«Сама по себе процедура проведения голосования есть выражение прямой демократии», - добавила председатель Центризбиркома.

Она также напомнила, что в процессе подготовки к голосованию «у всех была возможность открыто агитировать за и против, обсуждать поправки», для чего была создана «масса площадок». «Все, кто хотел, этим воспользовались», - цитирует Памфилову ТАСС.

Легитимность бесспорна

«Как итог мы можем с вами констатировать, что данные голосования достоверны, легитимность итогов голосования бесспорна», - подчеркнула председатель Центризбиркома.

«Итоги установлены, протоколы всеми 85 субъектовыми комиссиями представлены и всеми нижестоящими комиссиями подписаны. Таких протоколов, которые составляют сегодня основу сводной таблицы ЦИК РФ, подписано 96 тыс. 765 на уровне участковых комиссий, включая комиссии за рубежом и на Байконуре, 2 тыс. 771 - на уровне территориальных комиссий, 85 - на уровне избирательных комиссий субъектов РФ», - проинформировала Памфилова.

После этого ЦИК РФ утвердил постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

Интерес к всенародному голосованию со стороны жителей страны был довольно значительным, констатировала политолог, эксперт ИЭСИ Анна Федорова.

«Люди хотят приходить голосовать, выражать свою гражданскую позицию. В первую очередь это связано с важностью поправок, по поводу которых люди высказываются», — отметила она.

По словам эксперта, принятые ЦИКом меры безопасности тоже сыграли свою роль. Люди почувствовал, добавила она, что прийти проголосовать — это достаточно безопасно.

«Что касается наблюдателей, я знаю, что сейчас их участвует довольно много. Представители самых разных организаций и политических сил. Достаточно представлены и наблюдатели от оппозиционных организаций. Там и представители «Открытой России», и «Голоса». То есть все разговоры про то, что никаких наблюдателей не будет, никого не пустят — оказались бредом. У меня у самой в ленте среди знакомых люди, которые захотели пойти наблюдателями и пошли, никто им не мешал. Люди с самыми разными настроениями, которым ничто не помешало присоединиться к наблюдению за ходом голосования», — резюмировала Федорова.

Итоги плебисцита можно назвать триумфальной победой как региональных и федеральных властей, а также и всего населения России в целом, полагает директор Департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына.

По ее словам, для кого-то это голосование имело эмоциональное наполнение, ввиду историчности самого события, для других – в приоритете были отдельно взятые поправки и блоки.

Отдельно политолог коснулась ряда оппозиционных групп, призывавших бойкотировать голосование.

«Главный тезис оппозиции состоял в том, что, якобы, «нельзя проводить голосование в условиях коронавируса», а при этом сами они собрались в Пушкинском сквере – без какой бы то ни было социальной дистанции. В целом, оппозиция в своих противоречивых призывах была совершенно неубедительна», — подытожила она.