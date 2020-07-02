Вопрос в деньгах: США призвали ФРГ считать Россию угрозой

Германия тратит на оборону около одного процента своего ВВП, хотя Вашингтон настаивает на том, чтобы Берлин лучше поддерживал своих военных и воспринимал Россию как угрозу, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

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По его словам, Германии в своем отношении к Москве следует брать пример с американских властей, передает РИА «Новости».

«Выделение одного процента ВВП на оборону говорит о том, что они не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США. Германия должна придерживаться своих финансовых обязательств», — подчеркнул дипломат.

В 2014 году страны НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по два процента ВВП.

«Вашингтон выступает против проекта «Северный поток – 2», поскольку такая глубокая энергетическая связь с Россией даст [президенту России Владимиру] Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким образом», — уверен глава американского внешнеполитического ведомства.

В целом разведка США все реже докладывает главе государства Дональду Трампу о российских угрозах из-за его отрицательного отношения к такой информации, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники.

«По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России», — заявил телеканал.

Отмечается, что если доклад включал сообщения о России, Трамп часто «взрывался, требуя сообщить, почему они (работники спецслужб) продолжают сосредотачиваться на России».

На прошлой неделе The New York Times опубликовало заметку, в которой со ссылкой на неназванные источники говорилось о том, что Главное управление Генштаба Минобороны России (ранее — ГРУ) предлагало вознаграждение за атаки на американских военных боевикам, связанным с одной из крупнейших международных террористических организаций «Талибан» (запрещена в РФ).

В прошлом году в Афганистане убили 20 американцев, но в причастности к каким из этих убийств подозревают Россию, из заметки NYT неясно.

Как отметило американское издание, сведения о возможном вознаграждении со стороны России были получены, в частности, при допросе захваченных афганских боевиков. В то же время собеседники NYT не привели детали российских операций, например, не уточнили, исходя из чего выбирались цели.

При этом сами талибы заявили, что не получали средств от военной разведки РФ для совершения нападений в Афганистане.

«Ранее некоторые западные СМИ опубликовали сообщения, в которых утверждается, что бойцы Исламского Эмирата получали платежи от России за убийства американских войск и другие слухи такого рода. Мы решительно отвергаем это утверждение», — указывается в комментарии официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Он добавил, что «Эмирату не нужен никто, чтобы определить цели», а джихад, который длится 19 лет, «не обязан ничем каким-либо органам разведки или иностранным государствам».

По его мнению, такие сообщения могут распространяться, чтобы воспрепятствовать выходу войск США из Афганистана, а также для «ослабления и введения в заблуждение «сторонников мира в Америке».

Трамп также заявил, что ни его, ни вице-президента Майкла Пенса не информировали о «нападениях русских» на американских солдат в Афганистане. Соответствующий пост он разместил в Twitter.

«Никто не говорил такого ни мне, ни Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане. <...> New York Times занимается распространением фейк-ньюс!» — подчеркнул глава Белого дома.

Он также уточнил, что на американские войска в Афганистане вообще «особо много не нападали». Кроме того, Трамп призвал NYT раскрыть свой анонимный источник и не заниматься «вбросами». Он предположил, что источника у журналистов в принципе не было — его выдумали.

А пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что в утечках неподтвержденных данных в СМИ о РФ и боевиках запрещенной организации виновны «нечистоплотные сотрудники американской разведки».

Что же касается «Северного потока — 2», то готовящиеся санкции Вашингтона против экспортного трубопровода, идущего из России в Европу по дну Балтийского моря, «несовместимы» с немецким видением правовых стандартов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она пообещала достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.

Правительство Меркель рассматривает возможность скоординированных действий на уровне Европейского союза. Немецкие чиновники предупреждают, что прямое вмешательство Вашингтона в энергетические интересы блока из 27 государств может вызвать коллективный ответ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл также заявил, что Европа готовит «усиленный механизм санкций» в ответ на рестрикции США.