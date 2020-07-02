Турция мешает: Франция отказалась от операции НАТО

Франция приняла решение временно приостановить участие своих боевых кораблей в миссии НАТО в Средиземном море. Об этом сообщил официальный представитель министерства вооруженных сил страны.

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«Мы решили временно вывести наши мощности из операции Sea Guardian», — заявили в ведомстве.

Париж считает, что участие в операции по контролю за соблюдением эмбарго на поставку вооружений в Ливии не имеет никакого смысла, если один из участников операции это эмбарго нарушает.

Решение было принято по результатам расследованиями недавнего инцидента между французскими и турецкими кораблями. В ночь на 18 июня участвовавший в операции Sea Guardian французский фрегат Courbet у берегов Ливии предпринял попытку проверить турецкое гражданское судно на предмет наличия контрабандного оружия.

В этот момент, как заявляет Париж, три других турецких военных корабля, которые сопровождали судно, взяли фрегат на прицел и отказались выполнять требования о досмотре судна.

Во французском министерстве обороны это расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия». Анкара, однако, опровергает эти обвинения, заявляя, что французские военные совершали опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за фрегатом.

Так или иначе, Париж не вернется к патрулированию Средиземного моря, пока не будут получит ответы на четыре запроса относительно уточнения задач военно-морской операции Sea Guardian, включая характер сотрудничества с ней миссии ЕС в реализации мер по усилению контроля над соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. В ожидании ответа Франция «решила временно отозвать силы, участвующие в операции».

Париж требует, чтобы его союзники по НАТО и в первую очередь Анкара «официально подтвердили свою приверженность и обязательство соблюдать эмбарго» на поставки оружия в Ливию.

Также Франция выступает за создание детального механизма регулирования конфликтов внутри НАТО.

О недовольстве Парижа существующими порядками в альянсе говорит и реакция президента страны Эммануэля Макрона. После инцидента с французскими и турецкими кораблями глава государства вновь повторил свою скандальную фразу о «смерти мозга НАТО».

Макрон подчеркнул, что действия Анкары несовместимы с ее статусом страны-члена НАТО. Конечно, возмущение Макрона отчасти продиктовано тем, что действия Турции в Ливии противоречат интересам сразу двух членов альянса — Франции и Греции.

В раздираемой гражданской войной Ливии Турция оказывает поддержку Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В конце прошлого года Турция и ПНС утвердили подписанный в ноябре меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопонимании по морским зонам.

Согласно документу, Турция в любой момент может ввести в Ливию войска, если об этом попросит Саррадж. До этого, впрочем, не дошло, однако Анкара направила в страну дополнительное вооружение и военных советников, несмотря на существующее эмбарго.

«Сегодня я считаю, что Турция играет в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, взятые ею во время Берлинской конференции», — констатирует Макрон.

Слова французского лидера негативно встречают его союзники из Турции.

«То, что Макрон назвал «опасной игрой» поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

Он также напомнил о колониальном прошлом Парижа, заявив, что «ливийский народ никогда не забудет ущерб, нанесенный Францией». Кроме того, Аскоя отказал Франции в праве принимать решения по региональным вопросам: «Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведет себя как прибрежная страна».

По его словам, напряженность в Восточном Средиземноморье усиливает именно позиция Франции, которая якобы игнорирует законные права Турции в регионе.

Внешняя политика Турции давно вызывает раздражение у Франции.

В прошлом году НАТО отметило свое 70-летие, но настроение на саммите в декабре нельзя было назвать праздничным. Некоторые союзники Парижа прибыли на мероприятие обиженными из-за высказываний Макрона о «смерти мозга» альянса. Сам французский лидер еще до саммита жаловался канцлеру Германии, что не сможет «сидеть и вести себя так, будто ничего не произошло», имея ввиду действия Турции в Сирии.

Теперь же нарушение Анкарой оружейного эмбарго стало для Макрона поводом доказать свою правоту. Но за словами французского лидера стоит не только попытка воздействовать на Турцию.

Действия Анкары — крайне удобный для Макрона случай, чтобы начать разговор о кризисе НАТО и необходимости проведения реформ в альянсе.

«Тот факт, что в кризисе вокруг Ливии схлестнулись интересы сразу четырех стран НАТО, а само американское руководство несколько отстранилось от всего этого, давая понять, что хорошо бы не доводить дело до силового противоборства между союзниками, показывает, что, действительно, могут случаться ситуации, при которых членство ряда стран в одном альянсе не является гарантией того, чтобы они не начали какие-то силовые действия друг против друга. А если мы вспомним, НАТО изначально создавалось именно для того, чтобы обеспечить коллективную безопасность его членов», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.