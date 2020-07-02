«Градус борьбы»: Лукашенко объявил победу над коронавирусом

Белоруссия победила COVID-19, заявил глава республики Александр Лукашенко во время вручения государственных наград. «На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — приводил слова президента его пресс-служба.

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По мнению Лукашенко, страна показала «политическое здравомыслие и народную мудрость». «И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заверил он.

Ко 2 июля в Белоруссии выявлено 62 698 случаев коронавируса, из-за инфекции умерли 405 пациентов. В настоящее время на лечении находятся 13 555 человек, из них 89 в критическом состоянии,

говорится на портале Worldmeters, где собрана вся статистика по заболеваемости в реальном времени. Если ранее суточный прирост составлял порядка 900 новых случаев, то в последнее время наблюдается снижение до менее чем 300 человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

Несколькими днями ранее Лукашенко признался, что переживал, опасаясь не оправдать доверие белорусов в связи с выбранной стратегией борьбы с коронавирусом.

«Я как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся — вы точно начнете об меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — сказал он при встрече с представителями Минской области. Фрагмент разговора был показан по телеканалу «Беларусь 1».

Глава государства напомнил, как в свое время рекомендовал населению лечить инфекцию трактором, ста граммами и баней, так как «не мог кое-что говорить всерьез». «И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что … надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить», — пояснил он.

Он также обратил внимание, что стране удалось сойти с плато по распространению вируса. По его словам, в последнее время «даже огромная Минская область скатилась с этого плато, по стране минус 500 [заболевших] несколько дней подряд», отметил он в конце июня.

«Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения. Второе — как-то эта пандемия шла сверху вниз, с севера на юг. И у нас сейчас, слава богу, уже нет этих проблем, но последним подъем был в Брестской и Гомельской областях. Сейчас они молодцы, выходят из этого», — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что стратегия борьбы с коронавирусом была направлена на подавление инфекции очагово. «Очаг есть — мы там воюем. Но мы всегда держали в резерве все — вплоть до комендантского часа», — отметил он.

В то же время глава Белоруссии не стал «сбрасывать со счетов», что возникновение пандемии коронавируса могло быть кому-то нужно. «Возникает вопрос: а может, это кому-то надо было? Наверняка, надо. Потому что на всех свинячьих, поросячьих, птичьих [гриппах] и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно», — добавил президент республики.

В Белоруссии, в отличие от большинства стран, не был введен карантин. Кроме того, власти страны не отменили массовые мероприятия. В качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции гражданам нужно было лишь соблюдать рекомендации минздрава, который рассказывал, что нужно делать, чтобы предотвратить заражение.

При этом представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белоруссии считает, что республика все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, это достаточно серьезная ситуация.

Ранее ВОЗ рекомендовал сократить количество перемещений, а также число контактов граждан и отказаться от проведения массовых мероприятий и сократить очное присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях.