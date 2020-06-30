«Голос каждого — самый важный»: Путин обратился к россиянам

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны накануне основного и последнего дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он призвал россиян принять участие в голосовании и в своем заявлении отразил некоторые из предлагаемых изменений, в основном касающиеся идеологии.

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что при принятии решения каждый гражданин опирается на ценности, объединяющие россиян: это правда и справедливость, уважение к человеку труда, к людям старших поколений, семья, забота о детях, об их здоровье и воспитании.

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По мнению главы государства, стабильность, безопасность и достойную жизнь в стране можно обеспечить «только через развитие, только вместе и только сами».

«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке, — сказал президент России. — Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный».

Впервые о необходимости внесения поправок в Конституцию Владимир Путин заявил в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. В марте был принят и подписан соответствующий закон, однако его вступление в силу произойдет по итогам общероссийского голосования.

Поправки касаются организации власти и политического управления, международного положения России, а также социальной сферы.

Одним из положений, которые предлагается пересмотреть, — это изъять слово «подряд» из формулировки о том, что одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков.

В то же время в статье 81 появился подпункт 3.1, согласно которому ограничение в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу».

В случае принятия поправок в тексте Конституции появится формулировка о персональной ответственности председателя правительства РФ перед президентом за осуществление возложенных на кабинет министров полномочий.

В формировании правительства будут принимать участие депутаты Государственной думы. В частности, председатель правительства будет представлять Госдуме на утверждение кандидатуры своих заместителей и федеральных министров, депутаты должны будут утвердить их в течение недели. Президент же будет не вправе отказать в назначении на должность вице-премьеров и министров, получивших утверждение Госдумой.

В текущей версии Конституции премьер-министр представляет руководителей ведомств на утверждение президенту.

Может появиться пункт о роспуске Госдумы в случае, если она трижды отклонит предложения председателя правительства кандидатур на должности своих заместителей и федеральных министров.

«Если после трехкратного отклонения Государственной думой представленных <…> кандидатур более одной трети должностей членов правительства Российской Федерации <…> остаются вакантными, президент РФ вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы», — говорится в проекте новой версии Конституции.

К ведению Совета Федерации будет отнесено назначение на должность председателей Конституционного и Верховного судов, его заместителей и судей — по представлению президента. Также президент должен будет проводить консультации с сенаторами по вопросам назначения генерального прокурора России и его заместителей, прокуроров субъектов РФ.

Если поправки будут одобрены, в Конституции появится новый орган власти — Государственный совет, который будет создан «в целях обеспечения функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Статус Госсовета будет определен отдельным федеральным законом.

При этом органы местного самоуправления будут включены в единую систему публичной власти для осуществления взаимодействия для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на определенной территории.

Среди предлагаемых поправок можно выделить изменения, несущие идеологическое значение.

В третью главу предлагается внести пункт о том, что дети являются «важнейшим приоритетом государственной политики России». Государство, отмечается в поправке, должно создать условия для духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей, а также для воспитания патриотизма.

В случае принятия поправок положение о «Защите семьи, материнства, отцовства и детства» в ст. 72 пополнится формулировкой о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

В 67 статье Конституции может появиться пункт об обеспечении Россией защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Действия и призывы, направленные на отчуждение территорий страны, недопустимы.

Появился и первый подпункт статьи 67, в которой говорится, что Россия является правопреемницей СССР.

В статье 68 добавились положения о том, что русский является языком государствообразующего народа, а культура в России как уникальное наследие поддерживается и охраняется государством.

В новой редакции ст. 79 указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России и противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. В первый же день, по данным ЦИК, проголосовали более 10 млн человек (9,2%).

По состоянию на 30 июня явка составила 45,7% — свой голос отдали более 49 млн граждан. Самая высокая явка зарегистрирована в Чечне (75,8%).