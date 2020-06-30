«Меркель глупая, а Мэй — дура»: как Трамп унижает союзников

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно «третировал и унижал» лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона. Как утверждают источники телеканала CNN среди бывших и действующих американских официальных лиц и других стран,

глава Белого дома особенно жестко нападал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

В ходе засекреченных переговоров с главой немецкого кабмина, по словам источников, Трамп называл Меркель «глупой» и говорил, что она якобы находиться под влиянием России. Речи президента США были «почти садистскими», отмечает телеканал.

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«Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — добавил один из источников.

Эту модель поведения Трамп якобы использовал в разговорах с Мэй, пока она возглавляла британское правительство. В частности, президент США называл ее «бесхребетной дурой» из-за ее подхода к реализации Brexit и решению иммиграционных проблем.

Если Меркель при этом стойко переносила нападки Трампа, то Мэй становилась «взволнованной и нервной» во время бесед с американским лидером. Источники CNN указывают, что президент США явно пытался запугать британского премьера, однако с какой целью — точно сказать нельзя.

Впрочем, доставалось от Трампа не только лидерам Германии и Великобритании, но и главе Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Канады Джастину Трюдо и его австралийскому коллеге Скотту Моррисону.

Из этой тройки больше всего внимания источники телеканала уделяют беседам президента США со своим французским коллегой, который сам инициировал большую часть разговоров.

Президент Франции часто пытался убедить Трампа изменить его политику в отношении окружающей среди и безопасности, в том числе по изменениям климата и выходу США из ядерной сделки с Ираном. Однако вызывал лишь раздражение президента США, которое сопровождалось персонифицированными «словесными порками». В частности, Трамп критиковал Макрона за то, что тот выделяет мало средств на расходы НАТО и проводит слишком либеральную иммиграционную политику.

Двуличный Трамп

В то же время, жесткость президента США с ключевыми союзниками никак не отражалась на переговорах с лидерами других стран. В особенности CNN делает акцент на разговорах Трампа с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечают источники телеканала, они часто «переигрывали» своего коллегу, что заставило ряд американских чиновников посчитать президента США угрозой для национальной безопасности страны.

В частности, Трамп якобы не готовился к телефонным переговорам с Путиным и обычно пытался произвести на своего коллегу хорошее впечатление, правда, за счет критики бывших президентов США.

«В своих разговорах с Путиным президент говорил, в основном, о себе, часто в чрезмерных, самоуничижительных выражениях: рекламируя свой «беспрецедентный» успех в построении экономики США; утверждая насмешливым языком, насколько он умнее и «сильнее», чем «слабоумные» и «слабаки», которые были до него», — говорит один из источников.

В целом, определенную зацикленность Трампа на самом себе и своих собственных интересах прослеживается в беседах со всеми мировыми лидерами, подчеркивает CNN: о своем богатстве и успехе он рассказывал даже лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, опять-таки подкрепляя эти слова критикой своих предшественников.

При этом наибольшие опасения у источников телеканала вызывают разговоры Трампа с Эрдоганом. По их мнению, лидер Турции использовал низкую осведомленность президента США о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в свою пользу.

«Указ президента о выводе американских войск из Сирии, который затем позволил Турции напасть на сирийских курдов, был напрямую связан со способностью Эрдогана разобраться с Трампом в телефонных звонках», — заверяют источники телеканала.

Особый интерес вызывает частота звонков Эрдогана к Трампу, турецкий лидер якобы имеет доступ к личному расписанию своего американского коллеги и фактически всегда осведомлен о его доступности для звонка. Из-за этого многие разговоры президентов происходят без предварительных уведомлений.

«Опасная мерзость»

Официального подтверждения заявлениям источников CNN о разговорах Трампа пока нет, американские чиновники и дипломатические представительства других стран отказываются от комментариев. Однако в качестве небольшого ответа можно рассмотреть выступление заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Мэтьюз. По ее словам, Трамп — переговорщик мирового класса, последовательно продвигающий интересы США на международной арене.

«Трамп показал свою способность продвигать стратегические интересы Америки во время переговоров по первой фазе торгового соглашения с КНР, достижения USMCA (с Мексикой и Канадой) и договором с союзниками по НАТО», — подчеркнула Мэтьюз.

Впрочем, источники CNN все же характеризуют разговоры Трампа с иностранными лидерами как «опасные мерзости», способные нанести ущерб национальной безопасности США. Как подчеркивают обозреватели телеканала, если конгресс прочтет расшифровку этих переговоров, даже многие высокопоставленные республиканцы отвернутся от президента.

В целом неоднозначная манера общения президента США со своими коллегами — информация отнюдь не новая. А о том, что Эрдоган якобы использует Трампа в собственных целях, писал в своих мемуарах бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, внешняя политика Трампа вполне могла бы стать основой для проведения импичмента президента.

Тем не менее, на официальном уровне эти обвинения опять-таки не находят подтверждения, да и источники CNN предпочитают сохранять свою анонимность выступая с подобными утверждениями.