Поражение президента: Макрон потерял французские города

Во Франции подводят итоги второго тура муниципальных выборов, состоявшегося более чем через 100 дней после первого. Голосование было отложено из-за пандемии коронавируса COVID-19, что, скорее всего, сказалось на итоговой явке избирателей: 40% — один из худших результатов за всю историю страны. Например, шесть лет назад этот показатель превысил 62%.

Низкая явка уже вызвала беспокойство президента Франции Эммануэля Макрона. Как заявили в Елисейском дворце, глава государства назвал это не слишком хорошей новостью. Хотя, с точки зрения обозревателей телеканала BFM, показатель вполне объясняется страхом избирателей перед вирусом, несмотря на все принятые меры безопасности.

Тем не менее голосование состоялось, и его результаты оказались неутешительными для президентской партии «Вперед, Республика!» В целом победителями выборов стали левые — партия «Европа Экология Зеленые» смогла одержать верх в таких городах, как Анси, Бордо, Безансон, Пуатье, Страсбург, Лион (третий по величине во Франции) и других небольших муниципалитетах.

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Всего второй тур муниципальных выборов определял руководителей 47 ключевых городов. Градоначальники во Франции могут избираться по несколько раз и находиться на посту десятилетиями.

«Второй тур показал, что правящая партия слабо представлена на местах. Ее кандидаты, как правило, проиграли в крупных городах, они оказались в руках прежних системообразующих партий левого и правого центра»,

— заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Прорыв экологов стал новым, но вполне ожидаемым фактором, продолжил эксперт, они показали действительно внушительные результаты еще на выборах в Европарламент и теперь подтвердили, что стали одной из ведущих политических сил страны.

Парижский провал

Пожалуй, наиболее важное голосование проходило в Париже, и в этот раз оно также завершилось в пользу левых, но уже социалистов. Их кандидат в мэры Анна Идальго набрала 49% голосов, обойдя всех своих соперников. Ее конкурентки — экс-министр здравоохранения Аньес Бюзен от «Вперед, Республика!» и республиканка Рашинда Дати — получили 16% и 32% соответственно.

Выборы во французской столице имеют особое значение для Макрона, так как в 2017 году он заручился однозначной поддержкой парижан в двух турах президентских выборов. Однако за три года его партии так и не удалось полноценно укрепиться в муниципалитетах, в том числе и Париже.

Кроме того, кандидат от президентской партии Бюзен не только проиграла выборы, но и не смогла пройти в городской совет. Как пишет Politico, подобный исход можно назвать настоящим унижением «Вперед, Республика!» Макрона.

Впрочем, провал президентской партии в Париже был вполне ожидаем, еще в начале кампании «Вперед, Республика!» столкнулась с трудностями. Изначальный кандидат в мэры от партии Бенджамин Гриво выбыл из гонки из-за скандала с публикацией компрометирующего видео сексуального характера с его участием (ролик опубликовал российский художник-акционист Петр Павленский, проживающий во Франции). Замена была найдена в спешке — выбор был не слишком популярным, Бюзен с самого начала не демонстрировала хороших показателей в опросах.

К тому же на избирательную кампанию сильно повлиял фактор пандемии, массовые мероприятия были запрещены, что убрало важный аспект выборов — работу с избирателями. Это частично сыграло в пользу Идальго как действующего мэра французской столицы, находившейся в поле зрения горожан.

Впрочем, полностью провальным путь партии Макрона назвать нельзя, соратник «Вперед, Республика!» из «Демократического движения» Франсуа Байру занял первое место на выборах мэра города По на юго-западе страны, а премьер-министр Франции Эдуар Филипп одержал победу в Гавре. К слову, глава кабмина ранее занимал этот пост в течение семи лет и вполне может к нему вернутся.

Как отмечает телеканал BFM, в июле правительство Франции ожидают серьезные перестановки, и Филипп может быть отправлен в отставку, хотя вероятность подобного исхода остается низкой.

«Тот факт, что данные выборы стали поражением для президента и правящей партии, не означает, что сегодня-завтра сменится власть. Предстоят еще региональные выборы, довыборы в сенат, очевидно, многие из них могут быть перенесены», — поясняет Юрий Рубинский.

Макрон будет стараться предложить стране и избирателям новую программу, считает эксперт, он понимает, что после движения «желтых жилетов» и острого социального кризиса из-за реформы пенсионной системы ему предстоит составить другой контракт со страной.

Неверный путь

Если говорить о результатах правых партий, то их можно назвать достаточно скромными. «Национальное объединение» Марин Ле Пен смогло победить лишь в Перпиньяне. Республиканцы забрали себе Ниццу, Тулузу и ряд других небольших городов, в партии указывают на победу в половине населенных пунктов с более чем 9000 жителей.

В целом выборы продемонстрировали сильный запрос избирателей на уклон в левую сторону, который в определенной степени воспринимают в Париже. Почти за две недели до голосования, 15 июня, Макрон в обращении к нации уже объявил о переориентации внутренней политики на экологию и социальную защиту.

«Наш первый приоритет — восстановить сильную, экологичную, социальную, суверенную и солидарную экономику. Эта экономическая, экологическая реконструкция с социальным обеспечением станет ключом к нашей независимости», — подчеркивал президент Франции.

Тем самым он ознаменовал начало перехода от своей нынешней политики и в каком-то смысле возвращение к своим предвыборным обещаниям. Макрон шел в президенты как кандидат «ни правых, ни левых». «Вперед, Республика!» была создана для борьбы с традиционным делением, но спустя три года продемонстрировала несостоятельность своей прогрессивной направленности.

«Практически все реформы Макрона были правоцентристского плана, то есть в пользу тех слоев французского общества, которые вписались в глобализацию и евроинтеграцию — они зачастую довольны его работой. Соответственно, на этих выборах в крупнейших городах страны кандидаты его партии подстраивались под умеренный правый центр, а именно республиканцев», — отмечает Юрий Рубинский.

Однако прорыв экологов, которые позиционируют себя как левые и стараются выступать вместе с социалистами, показал, что правящая партия оказывается в отрыве от нового расклада, обращает внимание эксперт, они пошли вправо, а значительная часть электората ушла влево.

«Теперь перед Макроном стоит важная задача — предложить избирателям то, что учитывает уклон в сторону экологов, и не упустить правую часть электората. Этот выбор назревал уже давно и сегодня становится все более сложным», — резюмирует Рубинский.