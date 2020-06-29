Прикрытие боевиков: почему Россия вышла из договора по Сирии

«Этот механизм был добровольной договоренностью. У него нет мандата ни Совета безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма. Это постоянно игнорировалось», — подчеркнул российский дипломат, передает РИА «Новости»..

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на своей странице в Twitter заявил, что выход России из гуманитарного механизма ООН по Сирии является «неоправданным и неприемлемым».

Кроме того, британский министр указал, что «атаки России в Идлибе» расцениваются Лондоном как «военные преступления».

При этом США не стремятся к тому, чтобы сократить присутствие России в Сирии, заявил в ходе интернет-семинара в Институте Ближнего Востока спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

Однако на данном этапе Соединенные Штаты не рассматривают и вариант вывода своих войск из Арабской Республики, подтвердил представитель Госдепа.

В середине нынешнего месяца Исследовательский комитет Республиканской партии США представил доклад, в котором предложил признать Россию «страной — спонсором терроризма».

Члены американской палаты представителей заявили, что Москва ведет агрессивную деятельность по повышению своего влияния на международной арене и подрывает мировой порядок, которым руководят США.

Комментируя это предложение американских сенаторов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «горячие головы» в законодательных органах разных стран иногда допускают эмоциональные высказывания, которые находятся «за гранью разумного».

«Сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки и мы прекрасно отдаем себе отчет, кто и как спонсирует эти группировки, то можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же собственно является настоящими спонсорами терроризма?» — задал риторический вопрос представитель Кремля.

В мае нынешнего года президент России Владимир Путин в рамках соглашения между Москвой и Дамаском от 2015 года о присутствии российских войск в Сирии подписал распоряжение, согласовывающее передачу военным дополнительной недвижимости и акватории.

Ранее спецпредставитель Соединенных Штатов по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри признал военные успехи России на сирийской земле. В ходе своего выступления на видеоконференции Гудзоновского института он напомнил, что задачами российской стороны в Арабской республике являются защита своих военных баз и крупных экономических инвестиций.

Необходимо добавить, что само присутствие США в Сирии незаконно, поскольку Вашингтон, в отличие от России, не получил на это санкции местных властей.

«Американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований международно-правового характера: нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения Совета Безопасности ООН», — пояснял Путин.

Стоит отметить, что также в прошлом году боевики ИГ (организация запрещена в России) атаковали позиции сирийской правительственной армии около деревни Аль-Сукария мухафазы Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, на границе с Ираком.

При этом ранее данный район был атакован с воздуха самолетами возглавляемой США военной коалиции. В результате налета были ранены два солдата и уничтожена пушка сирийской артиллерии.

А уже в марте нынешнего года стало известно, что военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах — об этом рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.

По словам военного, он — будучи членом объединения боевиков «Магавир ас-Саура» — получал зарплату в $500 от американских военных. С ним проводили диверсионно-подрывную подготовку для организации терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее — натовское», — подчеркнул задержанный.