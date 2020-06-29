Всем миром против: США создают антикитайский фронт

США стремятся создать широкомасштабную антикитайскую коалицию, пытаясь завербовать на свою сторону Европу и страны Юго-Восточной Азии. Помимо президента США Дональда Трампа и американского конгресса, к критике китайского правительства активно подключается госсекретарь Майк Помпео. Для этого он использует социальные сети и стремится продвинуть свою точку зрения на международных мероприятиях.

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«США и европейские государства осознали реальность роли Китая как растущего авторитарного режима и последствия для нашего свободного общества. Тот факт, что Коммунистическая партия Китая скрыла вспышку в Ухане коронавируса, который убил тысячи людей, лишь ускорило наше пробуждение», — написал американский дипломат 28 июня.

В коммуникации с европейскими партнерами для привлечения их на свою сторону Вашингтон чаще всего использует обвинения КНР в запоздалой реакции на вспышку коронавируса COVID-19, из-за чего, с точки зрения американских властей, эпидемия разрослась до таких масштабов. США даже, прикрываясь этой аргументацией, приостановили финансирование и участие в ВОЗ и призывали европейские страны обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Однако утверждать, что подобные обвинения находят отклик в ЕС, сложно. Пока что США чаще сталкиваются с критикой, особенно со стороны Германии. Берлин не встраивается во внешнеполитическую линию Вашингтона в его антикитайской риторике, что, в целом, подчеркивает общее размежевание в отношениях США и Германии.

С одной стороны, ФРГ занимает относительно нейтральную позицию в вопросе санкционной политики Вашингтона по Гонконгу (США обвиняют КНР в нарушении автономии административного района Китая).

Отдельно стоит отметить стремление Евросоюза подписать крупное инвестиционное соглашение с Китаем. Такое развитие событий, естественно, не устраивает Вашингтон. Тем не менее именно Берлин, по данным европейской редакции Politico, выступает главным идеологом этого процесса. Во второй половине 2020 года Германия будет председательствовать в Совете ЕС, и за это время ФРГ планирует закрыть сделку с КНР.

Совокупность этих факторов указывает, что желание США придать видимость сплоченности стран Запада против Китая не находит подтверждения в реальности.

Помпео на правах главы внешнеполитического ведомства США использует в своей риторике прямую критику Коммунистической партии Китая (КПК), а также предпринимает конкретные шаги, направленные на повышение градуса конфронтации с Пекином. Среди подобных мер — визовые ограничения против целого ряда текущих и бывших китайских чиновников, которые «замешаны» в подрыве автономии Гонконга. Администрация Трампа же и вовсе обвиняет Китай в начале пандемии коронавируса.

Госсекретарь пошел дальше и приступил к навязыванию антикитайской кампании европейским союзникам и странам Юго-Восточной Азии, считают обозреватели американского портала Newsweek.

«США и европейские партнеры должны работать сообща, чтобы продолжить трансатлантическое осознание вызовов со стороны Китая в интересах сохранения свободных обществ, нашего процветания и нашего будущего», — пишет Помпео в Twitter 28 июня.

При этом Помпео не ограничивается только записями в социальных сетях — с аналогичными заявлениями он выступает и во время онлайн-мероприятий с европейскими государствами. Так, на прошлой неделе на форуме с ЕС госсекретарь заявил, что «видит даже больше реализма на континенте, поскольку это связано с угрозами со стороны Коммунистической партии Китая». «Мы должны вместе решать эту проблему, поскольку трансатлантическое партнерство столкнулось со многими вызовами», — предупредил он в начале встречи.

Таким образом, Помпео практически экстраполирует двусторонние проблемы по линии Вашингтон — Пекин на проблемы, с которыми, с его слов, сталкивается трансатлантическое единство. То есть проблемы США в этой логике автоматически должны становиться проблемами и Европы, что, конечно, наталкивается на раздражение со стороны отдельных членов ЕС.

США в качестве аргументов указывают на якобы имевшие место нарушения со стороны КПК обязательств перед ВОЗ, ВТО, ООН и «народом Гонконга». Следует отметить, что большая часть этих претензий высказывается только со стороны Белого дома.

Что касается попыток привлечь на свою сторону правительства стран Юго-Восточной Азии, то здесь Помпео давит на «провокационные военные действия» Народно-освободительной армии Китая, а также «агрессию» китайского правительства в Южно-Китайском море, конфронтацию с Индией и «непрозрачную ядерную программу».

Последний аргумент используется в том числе и для давления на Россию — последовательное разрушение двусторонних соглашений по вооружениям упирается в желание Вашингтона привлечь к договорам КНР.

Китай же занимает выжидательную позицию. Очевидно, что нынешняя информационная кампания завязана на избирательную программу Дональда Трампа, который создает образ внешнего врага и пытается придать этому явлению международный характер. Пекин продолжает соблюдать соглашения, которые еще не оказались разрушенными, что, в целом, создает положительный образ для других стран. Возможно, этот фактор учитывается в Европе и Азии в оценках деятельности Китая.