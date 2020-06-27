Мир без лидерства США: Меркель призвала Европу готовиться

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.

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«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно всерьез задуматься над этим», — подчеркнула она.

Таким образом она ответила на решение президента США Дональда Трампа сократить воинский контингент Соединенных Штатов в ФРГ с 35 до 25 тыс. человек.

Этот шаг был связан с тем, что Берлин, по мнению Вашингтона, недостаточно тратит на оборону в рамках НАТО. Как отмечают европейские и американские СМИ, США приняли такое решение без каких-либо консультаций с Германией или другими странами альянса.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Германском фонде Маршалла в Брюсселе заявил, что вывод войск из ФРГ станет частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру: в Африке, Азии и Европе.

«Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также интересы США. Мы в Германии знаем, что мы должны тратить больше на оборону, мы достигли значительного увеличения [расходов] за последние годы и мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала», — обратила внимание Меркель.

Она также выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с Вашингтоном. Канцлер Германии указала на Китай и Индию и подчеркнула, что существуют веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и общему ядерному зонтику. «Но, конечно, Европа должна нести большее бремя [расходов], чем во время холодной войны», — признала она.

Дональд Трамп заявил о сокращении числа военных из США в Германии в середине июня. Американский президент задался вопросом, почему Соединенные Штаты должны тратить деньги на защиту Германии от России, если Берлин покупает российский газ.

Позже пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Макинани отметила, что Трамп не собирается использовать вывод американских войск как «наказание» для Меркель.

На брифинге Макинани спросили, не собирается ли американский лидер таким образом ответить канцлеру Германии на ее отказ от участия во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

«Он [Трамп] никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует исходя из интересов США», — подчеркнула пресс-секретарь американского лидера. Речь идет о том, что Меркель сочла невозможным личное присутствие на встрече в Белом доме на фоне ситуации с коронавирусом.

После появления информации о соответствующем намерении президента США Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории. Варшава предложила Вашингтону разместить у себя на постоянной основе бронетанковую дивизию Соединенных Штатов. Польская сторона пообещала взять на себя расходы — около $1,5-2 млрд. Это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в связи с решением американского президента напомнила об Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года. Она подчеркнула, что странам Североатлантического альянса важно оставаться «физически едиными» и придерживаться подписанных соглашений.

В свою очередь посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер подчеркнула, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты страны, а для сохранения трансатлантической безопасности и демонстрации мощи США в Африке, в Азии.

Решение Вашингтона прокомментировал и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он назвал немецко-американские отношения сложными.

По его словам, его не удивило, что решение о выводе американских военнослужащих из ФРГ «не было согласовано».

«Если видно, что такое решение не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — сказал Маас в прямом эфире телеканала ZDF.