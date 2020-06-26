Отбоя не было: Япония вновь протестует из-за русских Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией», — подчеркнул японский чиновник.

По словам Суги, переговоры с Москвой Токио хочет вести «на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

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Стоит отметить, что Россия загодя предупредила Японию о работах в Охотском море, которые должны продлиться три месяца. Изыскания проводятся в треугольнике между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.

В Японии периодически раздаются призывы вернуть Курильские острова. В середине декабря председатель японской Коммунистической партии Кадзуо Сии заявил, что у России нужно потребовать весь архипелаг, в том числе и северные острова.

По его мнению, мирное урегулирование по итогам Второй Мировой войны было несправедливым. Сии также призвал аннулировать Сан-Францисский мирный договор, в котором Токио отказывается от притязаний на Курильские острова.

В ответ председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что заявление главы японских коммунистов нужно рассматривать как элемент внутренней политики Японии. «Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — подчеркнул сенатор.

В конце июля прошлого года японский премьер Синдзо Абэ отметил, что хотел бы «продвинуться» в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства. Полномочия Абэ истекают в 2021 году и избираться снова он не собирается, по его собственным словам. Абэ уверен, что суверенитет Японии распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна и требует уважать российский суверенитет над островами.

Японский премьер желает поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В конце мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неоспоримости российского суверенитета на территории Курильских островов. Она также отметила, что желание японских представителей вернуть вопрос о Южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на диалог по данному вопросу.

«Такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях», — сказала дипломат.

Кроме того, Захарова добавила, что Японии следует «вернуться на землю», чтобы представители стран смогли продолжить переговоры по данному вопросу.

Летом 2019 года Москва указала Токио на недопустимость претензий японской стороны из-за визитов российских властей на южные Курильские острова — соответствующую ноту заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов вручил послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки.

«С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Также Моргулов выразил озабоченность из-за нарушений на Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами — японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп.