«Очень расстраивает»: Саакашвили признал отставание Украины от РФ

Российская Федерация опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики, а налоговая система РФ организована более эффективно. Такое мнение выразил глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает РИА «Новости».

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», — сказал он.

По словам политика, российское правительство «слушает» бизнес «активнее», чем это делают украинские власти, которые «все разговаривают, но воз и ныне там». Саакашвили считает, что Россия «выигрывает у Украины войну на фронте реформ», что было «главным коньком» независимой Украины.

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В конце мая Саакашвили заявил, что «балканизация» Украины таит в себе серьезную угрозу. По его мнению, это будет выгодно России. Об этом он рассказал во время конференции, которую организовала американская некоммерческая организация «Атлантический совет». В ходе выступления политик подчеркнул, что опасность заключается в том, что «отдельные регионы могут попасть под российское влияние».

«Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован», — подчеркнул Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области уверен, что Россия получит выгоду от отсутствия реформ на Украине. «Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных», — заявил политик.

В марте Саакашвили выразил мнение, что Украина к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса в мире, не готова — в отличие от России.

«Мы попадаем в полную зону турбулентности <…> Халява была у Украины последние 30 лет, считали, что всегда будут металлы, химикаты, руда, все равно через наши порты будут возить продукты. Все, халява закончилась. У государства нет ресурсов. В Украине нет государства», — подчеркнул грузино-украинский политик.

Саакашвили добавил, что Москва спокойно может пережить два года низких цен на нефть и имеет много вариантов для маневров. Кроме того, он заверил, что на Украине нет действующих государственных институтов — это failed state.

«Единственное, что они могли бы сделать это отстать от экономики, от бизнеса. Они всё время доили старые советские экономические структуры, предприятия <…> Государство должно резко снизить налоги, сократить расходы кроме пенсий и соцвыплат», — резюмировал Саакашвили.

Кроме всего прочего, Саакашвили критиковал правительство страны и президента Зеленского — его работу он называл «провальной». В эфире телеканала «112 Украина» бывший губернатор Одесской области выразил мнение, что действия главы страны приведут к экономическому кризису, который спровоцирует развал страны на пять частей.

По словам Саакашвили, у некоторых глав регионов страны на тот момент (начало февраля) уже были собственные «армии». Эти «армии», говорил экс-глава Одесской области, они будут использовать при разрастании экономического кризиса на Украине, вызванного «провальной политикой» действующего президента страны Владимира Зеленского.

«К примеру, у Геннадия Труханова (мэр Одессы. — «Газета.Ru») есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовятся, готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — заверил политик.

7 мая 2020 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Он заявил, что ждет результатов и положительного эффекта от службы экс-президента Грузии.

В частности, Зеленский ожидает результаты работы по дерегуляции в бизнесе и реформированию таможни. Кроме того, по словам президента, он заинтересован в помощи Саакашвили в проведении пенсионной реформы.