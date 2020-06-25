«Худший кошмар»: почему Трамп не борется с пандемией в США

США сталкивается с новым всплеском заболеваемости коронавирусом: за сутки в стране выявлено более 34,7 тыс. случаев, что немногим уступает пиковым значениям апреля. Рекордные случаи заражения зафиксированы как минимум в пяти штатах, а общий рост заболеваемости затронул 20 штатов.

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Местные власти уже начали принимать повышенные меры безопасности для борьбы со вспышкой коронавируса. В частности, в Неваде начал работать обязательный масочный режим, а в Аризоне, Северной и Южной Каролине, Техасе и Флориде закрываются магазины Apple из-за роста числа зараженных.

При этом США продолжают удерживать лидерство по количеству зараженных и погибших по всему миру.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в стране превысило отметку в 2,3 млн человек, умерли от заболевания более 121 тыс. человек.

Безразличие Трампа

Несмотря на то, что пандемия коронавируса набирает обороты в США, американский лидер Дональд Трамп, кажется, совсем не замечает угрозы для жизней граждан. В последнее время риторика президента была сосредоточена вокруг «чудесного исчезновения» вируса с территории США, в том числе из-за теплой погоды, хотя экспертное сообщество не раз опровергало подобную перспективу.

Как пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон, пока Трамп ничего не делает для формирования национальной стратегии по борьбе с новой вспышкой вируса, в США наблюдается «замедленное крушение системы здравоохранения». Президент же фактически пытается убедить американцев в том, что опасность миновала.

Вместо того, чтобы учиться на своих ошибках, отмечает журналист, Белый дом проявляет стойкое безразличие к росту числа зараженных, тем самым лишь усугубляя ситуацию.

Риторика главы государства отчасти напоминает его действия в начале пандемии, когда он отказывался признавать опасность вируса для США и умышленно пытался выставить ситуацию в более позитивном свете.

В целом Трамп так и не изменил свою политику, сосредоточенную на отвлечении внимания граждан США от трагических последствий пандемии для страны. Еще весной ответом на критику действий Белого дома по борьбе с эпидемией стало обвинение Китая в запуске вируса без всяких доказательств.

К этой кампании можно также привязать критику Всемирной организации здравоохранения за медленную реакцию и якобы потакание нуждам Пекина, которая в итоге привела к выходу США из организации и отказом от ее финансирования. При этом Трамп продолжает отказываться от ношения маски, избегает мер социального дистанцирования и не собирается возобновлять брифинги по коронавирусу для журналистов.

Таким образом Белый дом формирует необычную тенденцию, избегая открытого диалога о десятках тысяч погибших американцев, сосредотачиваясь на внешнеполитических задачах без оглядки на национальный кризис, который продолжает набирать обороты.

Выборный интерес

Действия Трампа формально можно объяснить постепенным приближением страны к новым президентским выборам. Глава государства пытается успокоить избирателей и обеспечить свое переизбрание. Ключевой мерой общей стратегии по борьбе с вирусом может стать возобновление ограничительных мер, снятия которых Белый дом добивался долгие месяцы.

Это обстоятельство станет новым ударом для экономики США, за первый квартал 2020 года уже сократившейся на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, по прогнозам, ВВП США в этом году снизится на 6,5%, а госдолг обновит рекорд — свыше $26 трлн. Закрыв страну снова, Трамп лишь ухудшит и так не слишком радужную ситуацию.

Однако отсутствие национальной стратегии по борьбе с угрозой играет также и против Белого дома. Как говорила профессор в Школе общественного здравоохранения Милкена при Университете Джорджа Вашингтона Леана Вэнь, США открылись слишком рано, страна постепенно возвращается к условиям марта, когда эпидемия в США только начиналась.

«Единственное отличие заключается в том, что на этот раз я не думаю, что есть политическая воля и государственная поддержка. Вирус уже вышел из-под контроля», — подчеркивала врач.

Текущая политика Трампа в отношении коронавируса пока не улучшает его рейтинг. Согласно июньскому опросу The New York Times и Siena College, президент США сильно уступает своему конкуренту от демократов бывшему вице-президенту Джо Байдену на уровне штатов.

К примеру, в Аризоне Трамп набирает 41% поддержки, когда Байден получает 48%. Похожая ситуация в Пенсильвании — 40% за президента против 50% за демократа, в Мичигане разброс еще больше — Трампа поддерживают только 36% избирателей, а за Байдена готовы голосовать 47%.

Экспертное сопротивление

К слову, реакция президента США на ситуацию с коронавирусом также интересна тем, как в Белом доме уживается несколько разных точек зрения насчет пандемии. Если Трамп пытается создать видимость стабильной ситуации, эксперты из его собственной администрации эту стратегию не поддерживают и в ряде моментов полностью противоречат главе государства.

В частности, главный инфекционист США Энтони Фаучи открыто призывает федеральное правительство вместе с местными властями начать накопление запасов медоборудования и лекарств из-за резкого роста новых случаев заражения.

«Нам нужно наращивать запасы даже в тех районах, в которых происходит снижение числа случаев заражения и госпитализации. Некоторое время назад данный показатель в США шел на спад. Теперь он идет не на спад, а на подъем», — подчеркивал инфекционист.

История его противостояния с Трампом в целом заслуживает отдельного упоминания. На протяжении всей эпидемии Фаучи отчасти перечит президенту. Если 17 июня президент США говорил о «крошечных цифрах» заражения в стране, то через день инфекционист, напротив, утверждал, что страна до сих пор не справилась с эпидемией.

Тем не менее выводы экспертов, вероятно, не слишком сильно волнуют Трампа, в чем не раз обвиняли американского лидера его оппоненты из Демократической партии. Новый всплеск заболевших в США создает опасную тенденцию, которая усугубляется демонстрациями против расизма по всей стране. С точки зрения Фаучи, страна планомерно приближается к «худшему кошмару». И в целом этот сценарий нельзя исключать в случае продолжения безразличной политики администрации Трампа.