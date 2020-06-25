Марксисты-ленинисты: почему Си Цзиньпина сравнивают со Сталиным

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с Иосифом Сталиным.

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«Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской, — заявил он, выступая перед группой бизнес-лидеров в Финиксе, штат Аризона. —

Генеральный секретарь Си Цзиньпин видит себя преемником Иосифа Сталина».

Он также заявил, что Вашингтон на протяжении нескольких десятилетий недооценивал исходящую от Пекина угрозу, в то время как КНР стремилась изменить мир, распространив на него свое влияние.

По словам советника президента США, полагать, что Китай придет к демократии, было ошибочно, и Пекин еще больше укоренился в коммунистической идеологии. «Мы очень сильно ошиблись, и этот просчет стал самым большим провалом американской внешней политики с 1930-х годов», — сказал он.

Сегодня Пекин, по словам Роберта О'Брайена, продолжает проводить пропаганду коммунизма. Он также заявил, что Китай собирает персональные данные миллионов американцев в рамках мероприятий по обеспечению кибербезопасности. Белый дом же предпринимает попытки не допустить этого, ограничивая доступ некоторых китайских компаний.

«Дни американской пассивности и наивности в отношении Китайской Народной Республики сочтены, — заявил О'Брайен. — Под руководством президента Трампа Америка наконец-то осознала угрозу, исходящую от действий Коммунистической партии Китая, которую они представляют нашему великому образу жизни».

В последнее время отношения США с Китаем вышли на грань «холодной войны». Президентство Дональда Трампа ознаменовалось, в том числе, и торговой войной с Пекином. Противоречия между США и КНР в области экономики случались и раньше, однако для Трампа ситуация с Китаем не просто бизнес — он рассматривает Пекин как серьезного противника, державу, которая бросает вызов США.

Между тем в отношениях сторон наблюдалось и стремление урегулировать все противоречия. 15 января США и Китай подписали соглашение по первой части торговой сделки. Соглашение предполагает покупку Китаем в течение двух лет американской сельскохозяйственной продукции и других товаров на $200 млрд. США в свою очередь отменили повышение пошлин на китайские товары.

При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки. Такое решение Дональд Трамп объяснил желанием сохранить «козыри для переговоров».

Глава КНР Си Цзиньпин называл заключение сделки знаком того, что стороны могут разрешить имеющиеся у них разногласия путем диалога.

Однако вскоре эйфория от достигнутого прогресса прошла, и стороны вновь столкнулись с противоречиями, что совпало с началом распространения коронавируса за пределы Китая.

О дипломатичности глава Белого дома предпочитал не думать. Он призывал расследовать происхождение вируса, возлагал на Китай вину за его распространение, обвинял его в предоставлении недостоверной информации и называл вирус «китайским».

Вспышка коронавируса, в свою очередь, совпала с предвыборной гонкой в США.

За почти семь месяцев до выборов президента США избирательная кампания полностью перевернулась. Если раньше Трампу стоило сосредоточиться на ударах по своему сопернику, бывшему вице-президенту, Джо Байдену и на своих экономических успехах во время первого срока, то теперь почти все свелось только к тому, как Трамп справится с пандемией, минимизируя экономический урон.

Глава Белого дома всегда делал ставку на свои успехи в экономике США. И его достижения в этой области не оспаривали даже соперники, отмечая только, что оживление экономики страны началось еще при Бараке Обаме, который занял пост президента в разгар мирового финансового кризиса.

Тем не менее, ВВП США растет примерно на три процента в год, и это хороший результат, особенно по сравнению с другими крупными экономиками: в Европе темпы вдвое меньше, в Японии — втрое.

Одним из главных достижений Трампа на посту президента стал рекордно низкий показатель безработицы среди национальных меньшинств.

«Если экономика не подведет, скорее всего его переизберут», — цитировал Reuters в июне слова бывшего спикера палаты представителей конгресса США и близкого соратника президента Ньюта Гингрича.

Однако экономика президента подвела, причем в самый неподходящий момент. В мае безработица в США достигла 14,7% из-за пандемии коронавируса, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии.

Экономика США в первом квартале упала на 5% в пересчете на годовые темпы, о чем свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП снизился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года.

Когда же Трамп начал выводить страну из ограничительных мер, в США разгорелись протесты сторонников движения Black Lives Matter.

Параллельно с этим крепла критика президента в отношении Китая.

Поводом для недовольства США стал не только коронавирус, но также, к примеру, политика Пекина в отношении Гонконга, а также отказ КНР присоединяться к переговорам о ядерном разоружении.

Накануне Пентагон составил список китайских крупных компаний, против которых могут быть введены новые американские санкции, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ. Согласно информации издания, министерство обороны США подготовило список из 20 китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, «находятся под контролем или принадлежат Народно-освободительной армии Китая». Сообщается, что этот список, в частности, включает в себя телекоммуникационные компании Huawei, Hikvision и сотовые операторы China Mobile и China Telecom.

Одновременно с этим президент США подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом «репрессивных китайских пошлин», угрожая при необходимости повысить пошлины на морскую продукцию из Китая.

«Если торговый представитель придет к выводу, что Китай не выполняет свои обязательства по закупкам в рамках соглашения о первой фазе применительно к морепродуктам, торговый представитель должен рассмотреть… все действия для введения зеркальных репрессивных пошлин на морепродукты из Китая», — говорится в заявлении президента.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США, чтобы получить собственную политическую выгоду.

«Бессердечные попытки Коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда в своих политических интересах провалятся. В лучшие времена Пекин безжалостно насаждает коммунизм. В самые трудные времена Соединенные Штаты отстаивают свободу», — заявил он.

И, по всей вероятности, критика в отношении Пекина будет лишь укрепляться. Между тем, США по-прежнему лидируют по количеству выявленных случаев заражения: по последним данным, в стране обнаружено 2,43 млн случаев. Власти трех американских штатов снова ввели карантинные меры в связи со второй волной распространения коронавируса на юге и западе США.

И заявления Трампа о вине Китая, а также требования расследовать происхождение вируса являются частью стратегии поиска виноватого, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор «Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта» при МГУ Юрий Рогулев.

К тому же, сложившуюся в мире ситуацию глава Белого дома может выгодно использовать в переговорном процессе с Китаем.

«У Трампа появился еще один козырь давления на Пекин — коронавирус. Китай вдруг для всех превратился в страну, которая всех заразила», — отмечает эксперт.

Действительно, риторику Трампа, хоть и более осторожно, подхватили Европа и Австралия. Действия же Трампа в отношении Китая также являются одним из важнейших направлений во внешней политике США, которые, в том числе, войдут в перечень подведения итогов его президентства. Другим критерием является Россия, однако, на этом направлении главе Белого доме уже не получить политических бонусов.

«Россия для Трампа — очень невыгодная вещь. Его и так обвиняют в связях с Россией, говорят, что он — ставленник Путина, который посадил его на трон. К тому же, с России взять нечего — у нас торговля минимальная и санкции уже и так 70 раз вводили по разным поводам, тут уже все отыграно. А с Китая еще можно что-то сорвать, — отмечает Рогулев. — И виноватого искать надо. Китай тут очень даже подходит со всех точек зрения».

Ожидается, что высокопоставленные сотрудники администрации Трампа — госсекретарь Майк Помпео, генеральный прокурор Уилям Барр и директор ФБР Крис Рэй — в ближайшие недели выступят с речами, посвященными Китаю, и выступление советника по национальной безопасности стало первым из них.