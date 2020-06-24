«Там нет украинцев»: в Турции хотят признать Крым российским

На рабочем совещании в онлайн-формате турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который включила признание российской принадлежности Крыма.

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Помимо того, в документе обозначены и другие предложения, в том числе признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение территориальной целостности Сирии и мира в ней, а также прекращение вмешательства США в Ливии.

Председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили, выступая на совещании, рассказала о существенных улучшениях в положении крымских татар после вхождения Крыма в состав России.

«Крымскотатарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться», — обратила внимание она.

На совещании также выступал аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек.

Он обратился к турецкому МИДу с призывом немедленно установить отношения с Крымом и по договоренности с Россией стать гарантом прав крымских татар.

Он рассказал, что у него самого — крымское происхождение, он шесть лет учился на полуострове, окончил аспирантуру и магистратуру по русской филологии. Орнек убежден, что фактически Крым «никогда не был украинской землей». По его словам, за шесть лет он не встретил там людей, говорящих по-украински.

«Открыты ли сейчас наши школы и мечети в Крыму? Открыты. Но в крымской политике у нас пока не задействованы наши депутаты и министры. Мы должны исправить это», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай, который также принимал участие в совещании, назвал главной целью Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы. По его словам, она заключается в том, чтобы оставить Вашингтон в одиночестве в регионе и реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. Корай подчеркнул, что важнейшая особенность этого плана — его целостность.

«Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией», — заявил он.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. Большинство крымчан поддержали идею о вхождении региона в состав России.

Присоединение Крыма к РФ вызвало бурную реакцию за рубежом. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В этом Киев поддерживает ряд иностранных государств.

При этом российское руководство неоднократно заявляло, что жители региона определили свою судьбу демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Не поддерживают такие территориальные перемены и турецкие власти. В начале февраля текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России.

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением», — говорил Эрдоган.

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким коллегой заявил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении украинцев и крымских татар, «удерживаемых» в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после говорил, что слова Эрдогана об «аннексии» Крыма и плохом положении крымских татар не имеют реальных оснований, в чем он лично может убедиться, если приедет.

Официальный представитель Кремля выразил несогласие Москвы с точкой зрения турецкого президента на вопрос присоединения Крыма к России и на условия жизни крымских татар. «Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — подчеркнул Песков.