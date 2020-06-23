Запрет для России и США: как Европа открывает границы

Страны Европейского союза стремятся возродить свою экономику и вновь открыть свои границы после нескольких месяцев ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, при этом ЕС намерен блокировать въезд граждан России, США и Бразилии, пишет The New York Times.

Реклама

В настоящее время европейские страны обсуждают два возможных списка приемлемых посетителей, основываясь на том, как страны справляются с пандемией коронавируса. Оба списка включают Китай, а также развивающиеся страны, такие как Уганда, Куба и Вьетнам. При этом оба списка исключают Россию, Соединенные Штаты, Бразилию и другие страны.

Как только дипломаты согласуют окончательный список, он будет представлен и принят до 1 июля. ЕС не может заставить каждую страну соблюдать эти правила, но европейские чиновники предупреждают, что отказ любого из 27 государств придерживаться рекомендаций может привести к напряжению внутри блока.

Европейские официальные лица заявили, что список будет пересматриваться каждые две недели.

Запрет на въезд из США, Бразилии и России объясним тем, что эти страны занимают первое, второе и третье места по количеству случаев коронавируса, однако, по числу умерших от инфекции Италия, Франция, Испания, Германия и Бельгия опережают Россию. При этом внешние границы ЕС будут полностью открыты к 1 июля.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом, в ходе телефонного разговора 21 марта. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов.

Они доставили в страну около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские военные специалисты 1 апреля прибыли в город Бергамо в Ломбардии, один из наиболее сильно пострадавших от пандемии. Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами оборудовали отделения интенсивной терапии в госпитале, созданном в Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Всего в рамках операции «Из России с любовью» в Италию прибыло 15 самолетов.

Позднее – уже в начале апреля — тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставил медикаменты и оборудование в Нью-Йорк. Половину груза оплатили США, вторую половину — Российский фонд прямых инвестиций.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай и Россия стремятся увеличить свое влияние на глобальном уровне, пользуясь санитарным кризисом, вызванным коронавирусом.

В Кремле подобные предположения называют абсурдными. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не может быть и речи о каких-то условиях или каких-то расчетах, или надеждах в обмен на помощь.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными намеки на политическую подоплеку российской или китайской помощи.

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa тогда же заявила, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 «на 80% бесполезна».

В ответ на это представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков указал, что итальянские журналисты, прикрываясь понятиями свободы слова и плюрализма мнений, манипулируют самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны.

Конашенков также обратил внимание, что все утверждения La Stampa даны со ссылкой на мнения неких анонимных якобы «высокопоставленных» источников».

В Швейцарии также возмутились публикациями La Stampa.

«Спасибо России и президенту Владимиру Путину за помощь несчастной Италии!

ЕС и Швейцария бросили Италию в беде», «Ну да, когда русские помогают, надо сразу сказать о них что-нибудь плохое», «Я не фанат русских, но они помогают итальянцам. Зачем везде выискивать какую-то грязь? А что делают американцы?» — приводило швейцарское издание Blick комментарии своих читателей.

В целом, в начале кризиса некоторые европейские страны исходили исключительно из собственных интересов, проявляя недоверие к своим союзникам по ЕС. К примеру, Германия и Чехия открыто задерживали гумпомощь для Италии, которую поставлял ей Китай.

В Берлине это объясняли необходимостью проверок, а в Чехии и вовсе заявили о потере груза. Однако впоследствии выяснилось, что оборудование ушло в чешские больницы.

Стоит также отметить, что запрет же на въезд американских путешественников в ЕС будет иметь значительные негативные экономические, культурные и геополитические последствия. Миллионы американских туристов посещают Европу каждое лето. Также распространены деловые поездки, учитывая огромные экономические связи между США и ЕС.