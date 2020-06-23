Трое в лодке: Россия провела переговоры с Китаем и Индией

Главы МИД России, Индии и Китая Сергей Лавров, Субраманиям Джайшанкар и Ван И провели очередные переговоры в рамках формата РИК. На этот раз диалог сторон прошел в формате видеоконференции.

Реклама

Одной из главных тем переговоров стала ситуация с пандемией коронавируса COVID-19. Как отмечал Сергей Лавров в преддверии встречи, члены РИК едины в мнении, что ответ на эту и подобные угрозы должен носить коллективный характер, а «попытки использования нынешней кризисной ситуации в целях получения односторонних выгод в ущерб безопасности и интересам других стран являются недопустимыми».

Здесь сложно не увидеть намек на развязанную США кампанию по давлению на КНР в связи с распространением по миру коронавируса.

Впрочем, это не единственное «антизападное» заявление, которое прозвучало в рамках переговоров.

Много было сказано об озабоченности Москвы, Пекина и Нью-Дели в связи с «деструктивной линией ряда государств», направленной на демонтаж существующей архитектуры международной безопасности.

К действиям, относящимся к такой линии, Лавров причислил «нелегитимное применение силы, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, попытки экстерриториально применять национальные законодательства».

«Я уверен, что наши три страны продолжат противостоять этим негативным тенденциям, продолжат укреплять координацию на различных многосторонних площадках», — указал российский министр.

Было объявлено и об углублении трехстороннего сотрудничества: как в рамках других международных объединений, таких как ООН, G20, ШОС, БРИКС, так и в трехстороннем формате. В частности, Лавров сообщил о договоренностях создать формат совещаний министров обороны стран-членов РИК. Первое такое мероприятие пройдет уже в 2020 году.

При этом недавний военный конфликт двух из трех членов РИК — Китая и Индии — остался за скобками прошедших переговоров.

Противостояние двух ядерных держав обострилось в середине июня из-за территориального спора на китайско-индийской границе.

Главным камнем преткновения для сторон является вопрос принадлежности горных территорий на севере Кашмира и части индийского штата Арчуначал-Прадеш. Территориальный спор уже приводил к пограничной войне в 1962 году, по итогам которой в Аксайчине появилась линия фактического контроля, а Индия потеряла часть своих земель в Гималаях.

Несмотря на заключение соглашения о поддержании мира, претензии сторон никуда не ушли — Китай до сих пор пытается получить контроль над 3,5 тыс. кв. км в индийском Арчуначал-Прадеше, а Индия обвиняет китайские власти в незаконной оккупации более 43 тыс. кв. км в штате Джамму и Кашмир.

Различные стычки между пограничниками обоих государств на спорной земле вспыхивают постоянно, однако в мае они приобрели особую интенсивность из-за наращивания контингента вначале со стороны КНР, а потом и со стороны Индии.

Переломный момент произошел 15-16 июня, когда в ходе столкновений военных впервые за 45 лет появились погибшие.

В результате стычек погибли по меньшей мере 20 индийских военных, еще 76 человек были ранены, а китайская сторона потеряла 43 человека убитыми и тяжелоранеными.

Несмотря на заявления официальных лиц о необходимости скорейшей стабилизации и развода войск, этот инцидент стал причиной резкого роста антикитайских настроений в Индии.

Россия, считающая стратегическими партнерами обе стороны конфликта, предпочла остаться в стороне. «Не думаю, что Индия и Китай нуждаются в какой-то помощи, в каком-то содействии, специально нацеленном на то, чтобы помогать им конкретно возникающие споры или конкретно возникающие ситуации урегулировать», — отметил Сергей Лавров.

Между тем, конфликт Пекина и Нью-Дели грозит серьезными последствиями в том числе и для Москвы.

Во время правления индийского премьер-министра Нарендра Моди, Индия предпочитала придерживаться многовекторной политики, развивая внешние связи как с Китаем, так и с западными государствами. Например, как отмечает издание Financial Times, в противостоянии КНР и США Индия оставалась равноудаленной от всех участников конфликта, не занимая чью-либо из сторон.

Однако нынешнее обострение индо-китайских отношений грозит сменой этой тенденции. Как отмечает издание Politico, действия Китая вынуждают Индию укреплять двусторонние связи с США, тем самым гарантируя свою безопасность.

В таком случае «треугольник доверия» РИК, необходимый для выстраивания атмосферы безопасности и благополучия на территории Евразии, может показать себя как неудавшийся проект. В таком случае Россия будет вынуждена маневрировать между интересами двух своих крупных партнеров, один из которых — Индия — крупнейший покупатель российских вооружений.

По мнению руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александра Габуева, Пекин «становится все более напористым», настаивая на том, чтобы его партнеры выбирали одну сторону. Тем не менее, по мнению эксперта, Россия вряд ли оставит Индию без своего оружия.