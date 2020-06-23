Сотни миллионов: Киев потребует деньги за «аренду Крыма»

Украинские власти уверены, что Россия обязана выплачивать стране по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, как это было до вхождения полуострова в состав России. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — уверен он.

При ответе на вопрос, должна ли российская сторона выплачивать Украине деньги за базирование флота, Бондар сказал: «Да, около $100 млн в год. Однако с 2014 года никаких выплат не происходит».

В то же время замглавы украинского МИДа выразил мнение, что Россия будет еще долго платить не только по тем договорам, но и потому, что была «развязана агрессия против Украины». «Ведь, кроме международных исков Украины против России, есть еще иски государственных и частных компаний», — приводит агентство слова Боднара.

После того, как СССР распался, Черноморский флот остался в составе российских вооруженных сил, несмотря на то, что со стороны киевских властей были претензии. Вопрос был урегулирован в 1997 году, когда президент России Борис Ельцин подписал «Большой договор» о дружбе и сотрудничестве с украинским коллегой Леонидом Кучмой.

В договор вошли три документа, которые регулировали параметры разделения Черноморского флота, а также условия его размещения на территории полуострова Крым. В них также были прописаны финансовые вопросы, связанные с базированием российских военных.

В 2010 году главы России и Украины подписали договор о продлении аренды баз для кораблей в Крыму на 25 лет, начиная с 2017 года.

Но после того, как в 2014 году Крым вошел в состав России, президент страны Владимир Путин подписал закон о прекращении действия всех четырех соглашений по размещению Черноморского флота в Крыму.

В конце марта 2014 года законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. В нем речь идет об отказе России исполнять международные договоры о параметрах раздела Черноморского флота, о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, о взаиморасчетах, которые связаны с разделом и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины.

Кроме того, в документе прописывался отказ от так называемого харьковского соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, то есть в Крыму.

Согласно этим документам пребывание Черноморского флота России было согласовано с украинскими властями в обмен на уменьшение стоимости российского газа на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.

Крымский полуостров вошел в состав России после проведения там референдума. В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого крымские власти решили провести голосование, узнав позицию крымчан относительно обретения регионом независимости от Украины и последующем вступлении в состав РФ. На референдуме явка составила 84,17% от всех избирателей полуострова. Более 90% из них проголосовали за вступление Крыма в состав России. 18 марта Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Украина до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Помимо Киева референдум не признают также европейские государства и США. Эти страны сразу после объявления Крыма российским полуостровом ввели антироссийские санкции, которые действуют до сих пор.