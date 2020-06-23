«Оказывается, я был прав»: Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в слежке и госизмене.

«Это государственная измена. Когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Оказывается, я был прав. Посмотрим, что с ними сейчас будет», — сказал Трамп в интервью CBN News.

Действительно, еще в 2017 году глава Белого дома обвинил администрацию Барака Обамы в слежке.

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«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы [на выборах]. Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из [этого] факта», — писал Трамп в Twitter.

В результате история получила свое продолжение. Периодически о возможности слежки администрации Барака Обамы за Трампом появлялись то подтверждающие, то опровергающие этот факт новости.

Последнее заявление главы Белого дома вписывается в многолетнюю модель его обвинений в том, что демократы злоупотребляли своими полномочиями, следя за Трампом во время его предвыборной кампании. В последние месяцы президент США в своих заявлениях на эту тему использовал термин «Обамагейт». Его обвинения напрямую касаются расследования «российского дела» бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Сам глава Белого дома призывал конгресс США к проверке действий администрации бывшего президента, а также поручал министерству юстиции расследовать вмешательство Федерального бюро расследований в его предвыборную кампанию по поручению Обамы.

В 2018 году, в разгар расследования Мюллера в СМИ появилась информация о том, что в штабе Трампа находился внештатный сотрудник ФБР под прикрытием. Как выяснили журналисты, сотрудник силового ведомства вел разговоры о возможных связях команды с Россией.

В прошлом году президент США заявил, что британская разведка якобы помогала администрации Барака Обамы за ним следить. Американский лидер сослался на канал One America News Network (OANN), который сообщил, что бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил британские спецслужбы в слежке за Трампом.

«Теперь это только вопрос времени, когда правда выйдет наружу, и когда это случится, это будет прелестно!» — отметил Трамп.

В декабре прошлого года минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа. Проверка ведомства не нашла политической предвзятости в слежке за предвыборным штабом Трампа, однако выявила нарушения со стороны сотрудников ФБР при получении ордеров.

Сам президент заявил, что отчет генинспектора минюста превзошел его худшие ожидания. По словам Трампа, документ говорит о попытке свержения власти, передает CNBC. Однако подтверждающих фактом о личном вмешательстве Барака Обамы так и не было представлено.

Представители Барака Обамы не раз опровергали эту информацию.

Так или иначе, заявление главы Белого дома стало первым публичным обвинением его предшественника в госизмене. В конституции США определение госизмены достаточно четко определено: «Измена против Соединенных Штатов должна состоять только в том, чтобы навязать им войну или присоединиться к их врагам, оказав им помощь и утешение».

Продолжая тему вмешательства демократов в кампанию Трампа, глава Белого дома заявил, что члены администрации Барака Обамы должны понести наказание.

«Если бы все было наоборот, два года назад, 25 человек были бы осуждены, и их отправили бы в тюрьму на 50 лет. И, кстати, если бы это было 100 лет назад или 50 лет назад, их бы казнили, но мы живем в другое время, — сказал он. — Вы понимаете, что я имею в виду под этим. Они шпионили за кампанией противника, и мы их поймали».

В мае Дональд Трамп снова начал раскручивать тему злоупотребления полномочиями бывшего президента США. Толчком для новых заявлений об «Обамагейт» послужило снятие обвинений минюстом с бывшего советника главы Белого дома Майкла Флинна, который был осужден за дачу ложных показаний в рамках «российского дела».

В минюсте заявили, что допрос Флинна, проведенный ФБР, «не был оправдан контрразведывательным расследованием» и «проводился без каких-либо законных следственных оснований». Трамп, комментируя сообщение о прекращении дела в отношении Флинна, назвал его «невиновным человеком» и обвинил сотрудников администрации Барака Обамы в преследовании своего бывшего советника. Он также потребовал вызвать экс-президента для дачи показаний в сенате.

«Если бы я был сенатором или конгрессменом, то первым, кого я бы вызвал, чтобы дать свидетельские показания о самом большом политическом преступлении и скандале в истории США... — это бывшего президента Обаму. Он знал ВСЕ... Сделай это, Линдси Грэм [глава юридического комитета сената США], просто сделай это», — потребовал президент.

По всей вероятности, эта тема еще не раз будет подниматься Трампом и его окружением. В ходе предвыборной гонки глава Белого дома использует любой повод, чтобы бросить тень на своего оппонента, Джо Байдена, который занимал пост вице-президента США во время правления Барака Обамы.

Сам Байден сделал ставку на свои близкие отношения с Обамой и его поддержку. И, судя по всему, Дональд Трамп намерен воспользоваться подобной стратегией своего противника в своих целях. Примечательно, что одним из инструментов этой предвыборной гонки снова станет «российское дело», однако атаку начнут уже республиканцы.

«Раньше вы расследовали меня, теперь моя очередь», — писал в мае Трамп в своем Twitter.