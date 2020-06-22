Спустя год: Габуния вновь оскорбил Путина в эфире канала

Грузинский журналист Георгий Габуния, оказавшийся в середине прошлого года в центре скандала из-за его оскорбительных высказываний в адрес президента России Владимира Путина, снова резко отозвался о российском лидере, передает РИА «Новости».

Реклама

На этот раз телеведущий затронул не только Путина, но и нелицеприятно высказался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Оскорбительную речь Габуния произнес на этот раз в эфире телеканала «Мтавари архи», резко перейдя на русский язык.

Произошло это после того, как на прошлой неделе был задержан россиянин якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.

Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Грузии. Правоохранители не стали указывать на какие-либо подробности. В сообщении есть лишь инициалы задержанного — В.Б.

Причем свое заявление СГБ сделала после того, как генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия рассказал, что задержанный является гражданином России, который, по его словам, собирался убить ведущего телеканала Георгия Габунию. Вместе с тем прозвучали обвинения в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, без приведения каких-либо доказательств.

Служба безопасности также отметила, что благодаря задержанию мужчины удалось избежать «более тяжелого преступления». СГБ призвала не распространять какую-либо информацию об этом деле в целях защиты интересов следствия.

Официальные власти Грузии поддержали это задержание. Так, глава республики Саломе Зурабишвили отметила на своей странице в Facebook, что правоохранители смогли «предотвратить провокацию, направленную против стабильности в стране». В то же время, спикер парламента Арчил Талаквадзе написал пост, в котором предупредил, что «власти Грузии не допустят любые насильственные действия или организацию нападения на журналиста».

Рамзан Кадыров отверг все обвинения, что якобы по его заказу должно было совершиться покушение на грузинского журналиста. В своем Telegram-канале он написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».

Он отметил, что вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, власти Грузии делают «глупые заявления».

По мнению Кадырова, Габуния страдает манией величия, так как в реальности все редакции отказались от сотрудничества с ним после прошлогоднего скандала. Глава Чечни подчеркнул, что не забыл оскорбительные слова журналиста, произнесенные в адрес российского президента. «Он оскорбил наше государство, наш народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся», — написал Рамзан Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что любые подозрения, что российские власти якобы хотели совершить покушение на грузинского журналиста, абсурдны.

«Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности», — так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Кадырова, передает РИА «Новости».

В прошлом году Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» произнес оскорбительную речь, обращаясь к российскому президенту. Этот поступок привел к увольнению не только Габунии и Гварамии, но и других журналистов, так как у компании сменился владелец. В то же время, на улицах Тбилиси проходили массовые протесты грузин, возмущенных поведением журналиста. Люди требовали наказать Габунию.