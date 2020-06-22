«Эти компании исчезли»: на Украине «забыли» про деньги Байдена

Изначально в деле украинской газовой компании Burisma, в правлении которой был сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, фигурировали компании Байдена, но потом их там не стало, рассказал бывший прокурор Константин Кулик, который занимался этим делом.

«Первоначально в деле по Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте предъявления обвинения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли», — отметил он на совместной с депутатом Верховной рады Андреем Деркачем пресс-конференции.

Деркач, в свою очередь, добавил, что ранее глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что «к Байдену это дело отношения не имеет».

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Парламентарий подчеркнул, что «изначально по этому делу взятка была в $50 млн, но потом официально засветили лишь $6 млн, а из дела исчезли компании, близкие к семье Байдена». В то же время экс-прокурор Кулик заверяет, что «семья Байдена получила от Burisma более $3 млн».

Неделей ранее был арестован адвокат Андрей Кича. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины. Кичу подозревают в покушении на дачу взятки в $6 млн.

«Применить для подозреваемого Кичи Андрея Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней — до 10 августа 2020 года включительно», — сказала судья на заседании, трансляция которого велась в YouTube. При этом Кича может выйти, если внесет залог в 40,3 млн гривен ($1,15 млн).

По данным обвинения, $6 млн предназначались руководителям двух антикоррупционных ведомств Украины в обмен на прекращение следствия в отношении главы энергетической компании Burisma Николая Злочевского.

Трое людей, среди которых, уверены украинские правоохранители, был и Кича, собирались дать взятку директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Дело, по которому должно было быть прекращено следствие, касается кредита банку бизнесмена Сергея Курченко, выданного Нацбанком страны.

Обвиняемый адвокат в суде не признал свою вину. Он заявил, что не прикасался к купюрам, которые были изъяты правоохранителями в качестве вещественного доказательства, саму взятку он не собирал, да и при передаче денег не присутствовал.

При этом в самой Burisma заявили, что не причастны к этому покушению на дачу взятки. В заявлении компании также опровергаются сообщения некоторых СМИ о том, что Кича якобы занимал пост в газовой организации. Представители Burisma отметили, что адвокат не является их сотрудником.

Свою популярность дело украинской газовой компании приобрело осенью прошлого года.

Именно тогда демократы использовали его в качестве повода к запуску процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Дональда Трампа. Дело в том, что летом прошлого года американский президент упомянул этот инцидент в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Джозеф Байден является главным оппонентом Трампа на предстоящих выборах на пост президента США. При этом Байден якобы выступал за прекращение дела о коррупции, в котором фигурирует его сын Хантер, так как в 2014 году вошел в правление украинской газовой компании Burisma. В 2016 году Джозеф Байден, будучи на посту вице-президента США, выступал с призывом сменить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который в то время начал расследовать деятельность компании.

В итоге Шокин был уволен, а расследование дела приостановилось. Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и американских представителей, в том числе Байдена. Исходя из записей, если верить их достоверности, Порошенко поспособствовал смене генпрокурора страны по просьбе американской стороны.