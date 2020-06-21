«Народ решил»: Путин объяснил, как Крым оказался в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала Крым». Напротив, передает его слова телеканал «Россия-1», население полуострова решило войти в состав РФ демократическим путем.

Он также подчеркнул, что Крым «всегда был нашим даже с юридической точки зрения».

«Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – сказал Путин. Он также подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

Реклама

«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», – подчеркнул Путин. Он также акцентировал внимание на отсутствии разногласий у России с народом Украины – «трения» есть только с правящей украинской верхушкой.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», – сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».

В марте 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. «Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.

Незадолго до этого Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.

«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — говорил он.

Путин также заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России. Глава государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира».

По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий. «Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем», — отметил президент.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Воссоединение Крыма с Россией было зафиксировано в Конституции Российской Федерации. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Также присоединение Крыма к России не признают США и страны Евросоюза. При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

В 2016 году Путин подчеркнул, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

В конце прошлой осени военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн в своей статье для National Interest заявил, что США должны перестать «слепо поддерживать Киев», а также признать Крым российским.

«В самом деле, есть масса причин, почему Госдепартаменту США пора <...> «смириться» насчет черноморского полуострова», — говорится в статье.

Эксперт отмечает бескровный характер присоединения, а также «историческую справедливость» — поскольку в 1954 году советское руководство передало Крым Украинской ССР вопреки всем законам.

«Во имя Крыма русские пролили реки крови — как в Крымскую войну, так и в годы Второй Мировой, спасая мир от нацизма», — подчеркивает эксперт.

Москва всегда будет рассматривать Крым как ключевой для национальных интересов регион, добавляет Голдстайн, поскольку там располагается мощная военно-морская база. Эксперт отмечает, что после хаотического распада СССР сохранившиеся границы бывших советских республик крайне непрочны, и такая ситуация будет сохраняться «еще десятки лет». При этом национальной безопасности США такое «шаткое» положение дел в бывшем Союзе не угрожает.

Голдстайн выступил с критикой неолиберализма и «стремления везде пихать международное право». По его словам, пора отказаться от фантазий и реалистично взглянуть на положение вещей.

Крупные страны Европы уже устали от антироссийских санкций, продолжает он. Отказ от экономических ограничительных мер окажет на Италию, Германию и другие страны ЕС только положительное воздействие.