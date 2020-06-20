Заинтересовалась не только молодежь: 90 тыс. человек проголосовали электронно

Эксперимент по электронному голосованию показал, что электронному голосованию быть. Уже скоро каждому, кто захочет проголосовать по поправкам в Конституции будет достаточно зарегистрироваться онлайн и проголосовать в Сети. И не надо никуда идти. Тестовый запуск голосования показал, что такой современной формой волеизъявления заинтересовалась не только молодежь.

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Система отработала штатно

Практически половину составляют граждане среднего возраста — от 35 до 55 лет. Представителей старшего поколения, чей возраст старше 55 лет, оказалось 23%. А вот молодежь – до 35 лет – составила 28%. Всего в тестовом онлайн-голосовании приняли участие более 87 тысяч жителей Москвы и Нижегородской области, что составило 10,81% избирателей, принявших решение голосовать по поправкам в Конституцию дистанционно.

«Тестирование дистанционного электронного голосования продолжалось два дня, сейчас оно успешно завершено, - отчитался начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. – Сбоев во время голосования зафиксировано не было. Система отработала штатно. Спасибо большое всем гражданам, кто принял участие в тестировании, надеемся, что так же достаточно легко, быстро и без проблем пройдет голосование с 25 по 30 июня».

Тест проводился 18 и 19 июня на онлайн-платформе 2020og.ru, его участниками стали те, кто записался на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Участники голосования отвечали на вопрос - что для столицы сейчас важнее: дополнительные стоянки для автомобилей или увеличение площади зеленых насаждений. В Москве голоса разделились таким образом: 54 % проголосовали за озеленение города, 46 % — за парковки.

Все баги отловлены

«Проголосовало около 90 тысяч, это почти в 10 раз больше, чем было голосов на выборах в Мосгордуму в электронном виде, рассказал журналистам руководитель Общественно штаба в Москве Илья Массух. - Нам удалось дать нагрузку на систему, система в состоянии выдерживать и пики, и ночной переход, она не выключалась почти 48 часов и в этой связи тестирование прошло успешно. Те баги, которые были отловлены, для пользователей незаметны, но для технических специалистов очень полезны, чтобы с 25 по 30 число система отработала абсолютно штатно».

По его словам, действующая система это определенно большой шаг вперед и по надежности, и по возможности наблюдения.

Эксперты убеждены в актуальности электронного голосования, видя в нем современное техническое и социальное решения.

Так, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич уверен, что у системы электронного голосования большие перспективы и высокий уровень безопасности. По его словам, следующим шагом в развитии такой системы может стать создание мобильных приложений, интегрированных с «Госуслугами», процесс полностью защищён от какого-либо вмешательства. «То есть любой человек, разбирающийся в IT, может зайти и самостоятельно убедиться в надёжности системы», - цитирует сайт «Аргументы и факты» Малькевича.

Бумага только кажется надежнее

«Электронные способы идентификации, аутентификации, регистрации, подтверждения личности являются априори гораздо более защищенными, эффективными, безопасными, чем их бумажные аналоги, — сказал в интервью «Московскому комсомольцу» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. — Подделать бумажный документ гораздо проще. Хотя психологически, конечно, нам кажется, что бумага более защищена, на самом деле это не так. Согласно концепции цифровизации голосования, каждый шаг электронного избирателя как бы повторяет традиционный процесс голосования. И все эти этапы в режиме реального времени попадают в блокчейн-структуру. Далее у пользователя появляется возможность просмотра своих (и только!) данных, а также просмотра обезличенной онлайн-статистики по ходу голосования, в режиме реального времени».

Напомним, запись на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний москвич, имеющий личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Электронное голосование пройдет с 10:00 25 июня до 20.00 30 июня на портале 2020og.ru.