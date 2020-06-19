«Слабость президента»: Рада взбунтовалась против правительства

Правительство премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля осталось без гарантии неприкосновенности после того, как программа кабмина второй раз подряд не набрала необходимое количество голосов со стороны депутатов Верховной рады.

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В пользу постановления о поддержке высказались 207 из 450 парламентариев, для утверждения плана правительства не хватило лишь 19 голосов. В этот раз кабмин Шмыгаля представил доработанную программу, которая должна была закрепить курс Украины на членство в Евросоюзе и НАТО, да и в целом была основана на предвыборных обещаниях президента Владимира Зеленского и правящей партии «Слуга народа».

Главный упор премьер обещал делать на развитии оборонной отрасли и экспортного потенциала Украины. Однако депутаты указали, что новая программа макрофинансовой поддержки МВФ «практически делает невозможным выполнение программы правительства». Дело в том, что меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит ограничения монетарного и фискального характера, что мешает реализации плана украинского кабмина

Впрочем, наиболее интересным стал не факт очередного провального голосования для кабмина, а роль в нем депутатов от «Слуги народа» — обладающей абсолютным большинством в Раде. Из 248 парламентариев в поддержку правительства Шмыгаля выступили только 176 представителей большинства. Остальные фактически проигнорировали голосование.

При этом в преддверии заседания Зеленский провел видеоконференцию со своей фракцией, на которой призвал депутатов поддержать план кабмина, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии. Президент указывал, что каждый министр уже написал заявление об отставке, так что они не держаться за свои места.

Однако голосования показало, что усилия Зеленского не сработали. Часть его собственной партии отказался верить главе государства, тем самым сорвав голосование и оставив кабмин в подвешенном состоянии — в любой момент он может быть отправлен в отставку.

Бунт в «Слуге народа»

Подобным действиям правящей партии поспособствовали несколько причин, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Одна заключается в том, что часть правящей партии не увидела каких-либо позитивных перспектив в том, как начало работу новое правительство вместе с премьер-министром. Наоборот, у них у всех есть критические замечания разного рода. Свою роль также сыграло подписание меморандума с Международным валютным фондом, которое вызвало критику даже внутри фракции «Слуга народа», — пояснил эксперт.

Вторая же причина более интересна, так как связана с двумя группами внутри «Слуги народа». По словам Погребинского, в первую очередь речь идет о депутатах лояльных олигарху Игорю Коломойскому, которые раздражены кампанией Зеленского против бизнесмена. В особенности — майским законопроектом, запрещающим ему вернуть Приватбанк, с точки зрения Коломойского, незаконно национализированный Киевом в 2016 году.

Представители этой группы, отказавшись голосовать за кабмин Шмыгаля, дали Зеленскому понять, что не станут его поддерживать при продолжении линии против Коломойского, отмечает эксперт.

Вторую же группу условно называют «соросята» — жесткая прозападная группа, связанная в основном с миллиардером Джорджом Соросом и американской Демократической партией.

«Они изначально были ориентированы против смены правительства. Кабмин премьера Алексея Гончарука скорее был «соросятным», но его уволили и часть людей из правительства ушли, в том числе связанных с Соросом и демократами. Обе группы затаили обиду и вместе не дают проголосовать за правительство Шмыгаля, за которого вступился и просил Зеленский», — указал Погребинский.

Выводы эксперта в целом подтверждаются заявлениями источников «Страны.ua» в правящей фракции, хотя они называют еще один очаг сопротивления — неформальную группу депутатов, лояльных бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану и киевскому застройщику Анрею Ваврышу.

По данным издания, они проигнорировали голосование, дабы отомстить за «интервью Зеленского».

Вероятно, речь идет о беседе президента с журналистом «Украинской правды», в ходе которой он рассказал, что уволил Богдана из Офиса президента, потому что его «испортила власть». В ответ экс-сотрудник администрации обвинил Зеленского в превращении Украины в «посмешище». Кроме того, последнее время правоохранители заинтересовали деятельностью Ваврыша: в офисе бизнесмена провели обыск сотрудники Госбюро расследований, так что скорее всего «мстили» депутаты также за него.

Таким образом прослеживается тревожная тенденция, которая указывает на отсутствие достаточного влияния президента на собственную фракцию, ведь она не смогла вынести необходимый ему вердикт, обладая абсолютным большинством в Раде.

Слабость Зеленского

Сам Шмыгаль уверен, что голосование провалилось из-за нежелания депутатов предоставить ему иммунитет. «Вопросы были в политической плоскости к иммунитету правительства на период этих кризисных времен… Мы сразу подчеркивали, что, господа, если вы переживаете за иммунитет, мы за ним не гонимся», — пояснил премьер.

Каких-либо вопросов к самой программе правительства, по его мнению, у депутатов в целом нет.

К тому же, украинский кабмин отказываться от своего плана не собирается и будет осуществлять дальнейшую работу в соответствии с ним.

«Мы будем работать по этой программе, потому что эта программа — совместный продукт правительства и Верховной рады… К программе будет доработан план действий правительства, это будет документ с мероприятиями, сроками и исполнителями», — резюмировал Шмыгаль.

Михаил Погребинский также не видит программу правительства главной причиной текущей ситуации. По его словам, одним из ключевых факторов является общая слабость Владимира Зеленского как президента, что провоцирует нелояльность в «Слуге народа».

«Если бы прокуратура действовала решительно, многие из этих групп бы задумались. Там много людей, связанных с бизнесом, они бы подумали зачем им эти неприятности. Тогда они бы голосовали так, как хочет президент. Но поскольку он демонстрирует слабость, а прокуратура вызывает только иронические ухмылки, им нечего бояться.

Слабость Зеленского просматривается в действиях генпрокурора Ирины Венедиктовой. Если бы она ощущала за свой спиной решительную позицию президента, то работала бы иначе», — уверен эксперт.

В качестве примера проявления слабости со стороны Зеленского Погребинский приводит недавний инцидент с предъявлением подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Политика объявили подозреваемым по делу о превышении служебных полномочий, выразившемся в давлении на главу Службы военной разведки при назначении Сергея Семочко в качестве первого заместителя председателя СВР.

Подозрение Порошенко попытались вручить представители генпрокурора во время допроса экс-президента в здании Госбюро расследований. Однако бывший украинский лидер счел это действие незаконным и направился в офис Венедиктовой вместе с несколькими депутатами, чтобы получить повестку из ее рук.

«Зеленский толком не сказал ни слова после того, как Порошенко ворвался с людьми в кабинет генпрокурора, да и никаких последствий для них не было. Это и есть демонстрация слабости президентской команды. Если ты работаешь в команде слабого президента, ты вынужден думать о своей судьбе, поскольку знаешь, что за тебя никто не вступится», — подчеркнул эксперт.

Зеленский не может удержать такую большую фракцию как «Слуга народа», где собрались самые разные люди, резюмирует Погребинский. По его словам, это возможно только тогда, когда есть инструменты «законно-репрессивного характера», с помощью которых можно демонстрировать свою готовность к продвижению поставленных целей, несмотря на сопротивление.