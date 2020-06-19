«Ничего у нас не искрит!»: Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным

Днем 19 июня состоялся телефонный разговор президентов РФ и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко. Белорусский лидер на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что беседа получилась «доброй», передает БелТА.

«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — заявил Лукашенко.

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Пресс-служба Кремля ранее заявила, что президенты затронули некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также «актуальные темы повестки дня». Среди всего прочего, Лукашенко обсуждал с Путиным завершение работы над межправительственным соглашением о взаимном признании виз.

В то же время пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что ситуация вокруг Белгазпромбанка не обсуждалась.

Экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико в мае объявил о своем участии в президентских выборах в качестве кандидата. Вскоре после этого в руководстве банка прошла серия задержаний, прозвучали обвинения в адрес топ-менеджеров в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сам Бабарико вместе с сыном были задержаны белорусскими силовиками 18 июня – когда кандидат отправился сдавать собранные подписи в поддержку своего выдвижения.

Лукашенко вскоре после этого заявил, что власти сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние «кукловоды». «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси», — сказал белорусский лидер.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что «Белоруссия имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной». За месяц до этого Лукашенко заявил, что Кремль «намекает» на присоединение его страны к России в обмен на единые цены на энергоносители. При этом, по его словам, ни белорусы, ни россияне «не пойдут» по этому пути.

Кроме того, добавил Лукашенко, Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов власти в рамках интеграции Союзного государства. Тем не менее, работа по дорожным картам будет продолжена.

«В этом нет ничего плохого. <...> Чисто экономические вопросы по интеграции», — цитирует главу Белоруссии агентство БелТА.

Двумя днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не предлагал Лукашенко объединять РФ и Белоруссию в одну «сверхдержаву».

«Нет, это не так», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о достоверности публикации Bloomberg об объединении двух стран. По словам Пескова, белорусский и российский лидеры обсуждали интеграцию в рамках Союзного государства.

Сам Лукашенко неоднократно говорил, что Россия и Белоруссия не намерены объединяться. Путин также подчеркивал, что делать из двух государств одно нет намерений ни у Минска, ни у Москвы, равно как нет и оснований для такого шага.

В марте 2019 года Bloomberg сообщало о якобы возможном объединении РФ с Белоруссией, что позволило бы Путину сохранить власть после конца президентского срока. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что это «вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле».

«Россия остается суверенным государством, и Белоруссия остается суверенным государством, защищая и отстаивая, прежде всего, свои собственные интересы. Поэтому расстановка приоритетов здесь очевидная, и поэтому каждый президент в своей стране ведет себя соответствующим образом — защищает свои собственные интересы»,

– подчеркивал также впоследствии представитель Кремля.