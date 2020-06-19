Песков: обвинения Минска в адрес «Газпрома» голословны

Кремль ответил на обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома», якобы замешанного в скандале вокруг Белгазпромбанка и его экс-руководителя, а ныне кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков призвал Минск аргументировать свои обвинения. По его словам, в такой ситуации не стоит быть голословными.

Кроме того, представитель Путина подчеркнул, что интересы крупнейших российских компаний защищает государство.

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Накануне, 18 июня, в Комитете государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщили, что «кукловоды» из «Газпрома» контролировали дела Бабарико, соперника действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах президента.

«Кукловоды <...> опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», — заявил председатель КГК Иван Тертель.

Бабарико подозревают в давлении на свидетелей, кроме того он якобы скрывал улики по «ранее совершенным преступлениям». Со счета Белгазпромбанка, главой которого был Бабарико, вывели более $430 млн в латвийский банк ABLV. Задержано по делу около двух десятков человек, практически все из них «сотрудничают со следствием и дают признательные показания, называя Бабарико организатором преступной схемы», добавили в КГК.

19 июня правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на имущество Бабарико. В КГК также отметили, что арестовано имущество сына Бабарико, который возглавляет предвыборный штаб своего отца.

В то же время Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует вмешиваться в данную ситуацию. «Мы считаем это внутренним делом Белоруссии», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что все оценки самих выборов будут даваться после их проведения. Он также добавил, что у Кремля нет кандидатов на выборы в Белоруссии, все кандидаты есть лишь у белорусского народа.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы. «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси», — сказал он, добавив, что этот план должен был «привести страну к некому майдану» в стране.

Как выразился Лукашенко, «маски сорваны не только с кукол» в самой Белоруссии, но и с «кукловодов», находящихся за пределами страны.

Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить отца и сына Бабарико. Кроме того, внешнеполитическая служба ЕС требует обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.

ЕС желает, чтобы Бабарико был обеспечен адвокатом, а расследование проводилось честно и прозрачно.

Бабарико — не единственный кандидат в президенты Белоруссии. Большинство кандидатов, в том числе и сам Александр Лукашенко, идут на эти выборы в качестве самовыдвиженцев. Системные белорусские оппозиционеры пытались объединить усилия после провала в 2019 году, но в итоге представители пяти политических сил идут на выборы как конкуренты. Еще один системный оппозиционер, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич после регистрации инициативной группы и вовсе снялся с выборов в пользу Лукашенко, передав ему собранные подписи и свою программу.

Интересной эту кампанию делают не уже ставшие почти такими же привычными, как сам Лукашенко, системные оппозиционеры, а яркие новые лица, только заявляющие о себе как о политиках.

Самый яркий из них — блогер Сергей Тихановский. Он сделал себе имя, создав YouTube-канал «Страна для жизни», в котором рассказывает истории простых граждан Белоруссии. Его лозунгом стала фраза «Стоп, таракан!» — отсылка к усам президента.

Блогер не записывает себя в какие-либо политические движения. По его словам, цель его кампании — вернуть гражданам Белоруссии право выбора. «Политической жизни вообще никакой нет в стране. Честных судов нет, сменяемости власти нет. Местного самоуправления нет. Ничего нет. Есть только диктатура Лукашенко. Белорусы от этого устали и выражают свой протест. А я озвучиваю их мнение», — говорит он в интервью изданию RTVi.

Несмотря на широкую народную популярность, Тихановскому не суждено будет стать кандидатом в президенты. ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на ошибку в оформлении документов: в заявлении отсутствовала его подпись. Исправить эту промашку он не мог, поскольку находился под административным арестом за участие в акции протеста.