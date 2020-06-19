«В одной лодке»: как пандемия расколола Северную Америку

Власти Канады и США 16 июня продлили закрытие границы для поездок без крайней необходимости до 21 июля. Соответствующее решение принято в связи с пандемией коронавируса. Те же ограничения будут и в случае закрытия границы между США и Мексикой.

Реклама

Хотя сейчас данные ограничения воспринимаются как необходимая мера для борьбы с распространением инфекции, ранее такие действия выглядели как национальный эгоизм, никак не соответствующие принципам солидарности на мировой арене.

Показательным в этой ситуации стал не только пример Евросоюза, когда страны Шенгенской зоны начали по очереди закрываться друг от друга, но и ситуация в Северной Америке.

Еще в начале февраля президент США Дональд Трамп запретил въезд иностранцам, приезжающим из Китая, затем туристам, въезжающим из Евросоюза, не предупредив лидеров содружества, а 20 марта были закрыты границы страны с Канадой и Мексикой. И хотя решение было принято по обоюдному согласию, в этом случае и для стран Северной Америки нашлось отражение лозунга Трампа «Америка прежде всего».

Характерно в данном случае прозвучали слова Трампа: «Для Соединенных Штатов неплохо то, что американцы не выезжают за границу, поскольку они не будут тратить деньги в других странах».

Вскоре глава Белого дома сообщил, что на канадской границе будут размещены американские военные, которые не допустят нелегальных переходов на территорию США. Инициатива Трампа стала неожиданностью для Канады. Граница между странами, в основном, не доставляла подобных проблем Вашингтону.

Военные не присутствовали на территории границы уже более 150 лет, что также являлось символом близких взаимоотношений между странами. Заявление Трампа вызвало возмущение у канадских чиновников.

«Мы совершенно прямо и крайне решительно выражаем мнение, что это совершенно ненужный шаг, который мы считаем разрушительным для наших отношений, — говорила в конце марта вице-премьер Канады Христя Фриланд. — Мы вообще не верим, что такое действие будет оправдано с точки зрения общественного здравоохранения. Мы не думаем, что это правильный способ общения с надежным другом и военным союзником».

В результате Белый дом все же не пошел на милитаризацию границы с Канадой, однако осадок от конфликта остался.

Между тем беспокойство закрытием границ выражает и Мексика. Сейчас мексиканские чиновники переживают, что Белый дом не снимет режим ограничений 21 июля, а сохранит его вплоть до президентских выборов в ноябре.

«У нас складывается такое впечатление, что он может продержаться дольше. Люди обеспокоены тем, что президент может держать границы закрытыми еще долго», — сказал Politico член палаты представителей от Техаса Генри Куэльяр, который тесно сотрудничал с администрацией Трампа по некоторым пограничным вопросам.

Строительство стены на границе с Мексикой — один из важнейших пунктов в предвыборной кампании Трампа 2016 года. В феврале президент США распорядился ускорить процесс, ссылаясь на необходимость остановить нелегальный переход мигрантов во время эпидемии. Между тем, наиболее пострадавшими от коронавируса оказались штаты, находящиеся вдалеке от мексиканской границы.

Сейчас глава Белого дома может воспользоваться ситуацией и оставить границу закрытой до ноябрьских выборов, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию по отношению к нелегальной миграции.

До сих пор Мексика не настаивала на полном открытии границы. Дело в том, что в стране широко распространено мнение о том, что именно со стороны США исходит угроза распространения коронавируса, учитывая миллионы подтвержденных случаев заражения в Соединенных Штатах.

«То, что мы видим, — это всплеск инфекции в некоторых южных штатах США, включая Техас и Аризону, которые связаны с Днем памяти [национальный день памяти США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая], поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией», — сказала изданию посол Мексики в США Марта Барсена.

По ее словам, некоторые мексиканские сенаторы, представляющие районы вдоль американской границы, на прошлой неделе пытались ввести санитарный контроль для людей, путешествующих в Мексику из Соединенных Штатов.

Приграничные штаты, такие как Техас, уже находятся на стадии снятия ограничений. 16 июня департамент здравоохранения штата сообщил о 2518 случаев госпитализации из-за коронавируса. Некоторые рестораны в Аризоне были вынуждены снова закрыться, поскольку штат также сталкивается с рекордным количеством новых случаев.

Белый дом в свою очередь изучает вопрос о том, являются ли недавние вспышки коронавируса последствиями легальных поездок между США и Мексикой.

Однако южный сосед США видит ситуацию по-другому. Марта Барена сообщает, что статистика в Соединенных Штатах «говорит сама за себя», при этом посол Мексики также выражает надежду, что обе страны продолжат тесное сотрудничество в борьбе с пандемией.

«Мы не две разные лодки. Мы находимся в одной лодке, поэтому нам лучше поддерживать коммуникационную среду», — сказала Барсена.

Мексика действительно не отличилась оперативной реакцией на коронавирус. Однако постепенно, по мере ухудшения ситуации, власти страны все же стали вводить ограничения. В том числе, стратегия по борьбе с коронавирусом включала в себя и закрытие производств, не связанных с предметами первой необходимости. То же было сделано и в США.

Однако страны по-разному определили, что попадает в категорию важнейших товаров, отмечает в своей аналитической статье для РСМД кандидат политических наук Наталья Вяхирева.

«В результате были повреждены производственные цепочки, и ряд американских предприятий остался без комплектующих, изготавливаемых в Мексике.

Дональд Трамп обратился к мексиканскому коллеге с настоятельной просьбой открыть необходимые для нужд США производства, что вызвало неоднозначную реакцию. Хотя [президент Мексики Андрес Мануэль] Лопес Обрадор готов был пойти навстречу Трампу, главы нескольких штатов и муниципалитетов, а также врачи выступили против, опасаясь дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации», — отмечает эксперт.

В начале мая Мексика представила стратегию по постепенному ослаблению ограничительных мер. С 1 июня правительство разрешило возобновить работу строительных, добывающих и машиностроительных компаний.

«Таким образом, антивирусные ограничения ослабляются в Мексике уже с конца мая, в том числе из-за давления со стороны США, которым нужны комплектующие и потребительские товары мексиканских производителей», — отмечает Наталья Вяхирева.

Северный сосед США также уже пережил конфликт с Вашингтоном из-за поставок предметов первой необходимости.

В апреле американская компания ЗМ, производящая маски, сообщила, что правительство США запретило ей поставлять маски в Канаду и страны Латинской Америки. Глава Белого дома сослался на закон о производстве оборонной продукции периода Корейской войны, по которому американской компании можно запретить экспортировать медицинскую продукцию в другие страны. Большую часть продукции ЗМ производит в Азии.

«Под раздачу» попали Германия, Франция и Канада, которая в наибольшей степени выразила возмущение, ссылаясь на близкие с США отношения.

«Это напоминает мне о том, что произошло в 1939 и 1940 годах, когда Канада участвовала в борьбе с глобальным фашизмом, — Соединенные Штаты просидели первые два или три года и фактически изначально отказались даже от поставок в Канаду и Соединенное Королевство, которые вели бой в то время», — говорил премьер-министр канадской Альберты Джейсон Келли.

Также СМИ распространили информацию, что партия масок, предназначавшаяся для Канады, была перехвачена и перенаправлена в США.

Тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность появившимися сообщениями и поручил министру общественной безопасности и министру транспорта изучить всю информацию по этому поводу.

Трюдо сообщил, что понимает, насколько высока потребность в защитном оборудовании в США, однако Канада также нуждается в медицинской продукции. Он отметил, что такие действия со стороны Вашингтона не соответствуют интересам США, так как Оттава также оказывает помощь своему соседу предметами первой необходимости.

В результате Белый дом все же отменил свое решение и позволил компании экспортировать свою продукцию. Однако выводы из ситуации Оттава все же сделала. Канадские чиновники призывали наладить производство медицинских сред защиты, чтобы не полагаться на соседа.

«Коронакризис подчеркнул, что роль, которую США играют в североамериканском регионе и мире, изменилась, — отмечает Наталья Вяхирева. — Эпидемия показала, что в кризисной ситуации североамериканская солидарность дала трещину.

Пандемия стала проверкой на прочность отношений между странами региона, поставила их перед новыми условиями развития, но в большей степени ускорила процессы, начавшиеся ранее».

Действительно, за время президентства Трампа отношение к Соединенным Штатам в мире изменилось, в том числе и в Канаде.

Опрос Pew Research в 2018 году показал, что в Канаде популярность США упала на 26 пунктов, с 65% до всего лишь 39%. Взгляды канадцев на Дональда Трампа еще пессимистичнее: только 28% опрошенных заявили, что Трамп «поступит правильно в отношении мировых процессов».