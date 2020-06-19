«Как на скрипке не играет»: Песков о влиянии Путина на Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке». Комментарий представителя Кремля по поводу слов экс-чиновника в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» передает ТАСС.

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — заявил Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не считает своего американского коллегу легким объектом для манипуляций.

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Минюст США ранее подал в суд на Джона Болтона из-за публикации его книги воспоминаний — его обвиняют в нарушении обязательств о неразглашении секретной информации и государственной тайны. Книга пока не опубликована — ее выпуск откладывали из-за пандемии коронавируса.

При этом еще в январе Совет по национальной безопасности Белого дома направил адвокату Болтона уведомление о возможном нарушении гостайны. Критики действий американской администрации и сторонники Демократической партии полагают, что Белый дом старается избежать распространения порочащих сведений о Трампе в преддверии президентских выборов.

«Возможно, он не говорит правду, он известен тем, что часто не говорит правду», — подчеркнул президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Генпрокурор США Уильям Барр в свою очередь заявил, что все воспоминания бывших высокопоставленных чиновников, которые готовятся к публикации, должны пройти спецпроверку на предмет разглашения секретной информации.

Болтонские мемуары такую процедуру не проходили, добавил он, и планы по изданию книги при действующем президенте «не имеют прецедента».

Президент РФ Владимир Путин вскоре после первой встречи с Трампом лицом к лицу подчеркнул, что президент США умеет слушать и воспринимать аргументы. Он также добавил, что находит Трампа интересным собеседником. «Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — добавил Путин.

Стоит отметить, что изначально сам Владимир Путин не возлагал больших надежд на встречу в Хельсинки и был уверен, что она должна носить характер разминки перед основным «спаррингом».

Прошлой осенью Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений (Трамп выражает стремление к нормализации — «Газета.Ru»). <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер. По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин. Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

В середине июня 2019 года он же заявил, что российско-американские отношения переживают стадию деградации. «Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркивал Путин.